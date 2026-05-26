Спалити чи сховати за іконами? Що робити з зеленню після Трійці

Освячена зелень — це благословення і символ Божої благодаті, а не предмет, який має магічну силу

Вже найближчої неділі, 31 травня, православні та греко-католики відзначатимуть свято Трійці. Цього дня традиційно у храмах освячують букети, а оселю прикрашають травами — багатьох непокоїть питання, що робити з зеленню та квітами після свята.

Про те, як вчинити з висушеною травою з підлоги та букетами після Трійці, щоб не зробити гріха, "Телеграфу" розповів священник ПЦУ, військовий капелан ЗСУ отець Тарас Видюк. Він пояснив, що чіткого обов’язкового правила в цьому випадку немає.

"Освячені трави та гілки сприймаються як благословення і символ Божої благодаті, але не як "священний предмет", який має магічну силу. Багато людей зберігають освячені букети за іконами до наступної Трійці — це добра народна традиція, яка нагадує про свято та молитву. Якщо ж зелень висохла, обсипалася чи вже непотрібна, її можна спалити або закопати у чистому місці — як вияв пошани до освячених речей це не є гріхом", — пояснив отець Тарас.

Він додав, що якщо людина не має такої можливості, краще віддати освячені трави та гілки в Церкву. Там їх спалять.

Трійця — що саме відзначають цього дня

Зазначимо, що свято Трійці символізує єдність єдиного Бога у трьох іпостасях: Бога Отця, Бога Сина (Ісуса Христа) та Бога Святого Духа. Саме цього дня відбулося сходження Святого Духа на апостолів.

Це здійснило пророцтво Христа про те, що Він пошле їм Утішителя, який наставить їх на всяку істину. Після цього апостоли отримали дар говорити різними мовами й нести у світ слово Боже.

