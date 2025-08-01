З Днем батьків! Яскраві листівки та зворушливі побажання для найрідніших людей
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це ще одна можливість сказати батькам слова подяки
П’ятниця, 1 серпня – це день, коли у календарі відзначається одразу кілька значущих свят. Крім Медового Спасу сьогодні заведено вшановувати найдорожчих людей — батьків. Не забудьте нагадати їм про свою любов!
День батьків, або як його заведено називати — День поваги до батьків (Respect for Parents Day) — це неофіційне свято, яке закликає цінувати та дякувати нашим найріднішим людям за їхню любов, турботу та підтримку.
Це чудова можливість сказати слова подяки, обійняти, зателефонувати або просто бути поряд з мамами та татами. Адже навіть маленька увага в такий день може подарувати батькам тепло, радість та відчуття, що вони, як і раніше, — найважливіші люди у житті своїх дітей.
"Телеграф" з нагоди Дня батьків підготував добірку яскравих листівок та зворушливих привітань. Ви можете надіслати їх у будь-якому месенджері!
Вітаю з Всесвітнім днем батьків і бажаю довгих років, міцного здоров’я та терпіння, вічної любові до дітей і гордості за них в будь-якому віці, щирої радості душі і достатку в домі, родинного добра і світлих батьківських надій.
Справжня цінність у житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем батьків і бажаю татові з мамою взаєморозуміння, щастя, спільних планів із дітьми та безлічі цікавих занять!
Ми цінуємо своїх батьків. Вони єдині, хто ніколи і ні за що не залишать нас в будь-якій ситуації, що склалася. А ми їх. Обіймаємо, дякуємо, любимо!
Любі батьки! Вітаю вас зі святом та дякую вам за вашу невтомну працю, любов і підтримку, які ви завжди мені дарували. Ви мій приклад і натхнення. Бажаю вам здоров'я, щастя і багато радісних моментів. Нехай ваші серця завжди будуть сповнені теплом і любов'ю!
Дорогі батьки! Хочу висловити свою безмежну вдячність за вашу любов, турботу та підтримку. Ви є прикладом сили, мудрості та відданості, і я завжди буду цінувати все, що ви зробили для мене. Бажаю вам міцного здоров'я, радості та щастя кожного дня. Дякую за все!
"Телеграф" писав раніше, коли у світі відзначається День подруги у 2025 році. Запам’ятайте цю дату.