З Днем батьків! Яскраві листівки та зворушливі побажання для найрідніших людей

Це ще одна можливість сказати батькам слова подяки

П’ятниця, 1 серпня – це день, коли у календарі відзначається одразу кілька значущих свят. Крім Медового Спасу сьогодні заведено вшановувати найдорожчих людей — батьків. Не забудьте нагадати їм про свою любов!

День батьків, або як його заведено називати — День поваги до батьків (Respect for Parents Day) — це неофіційне свято, яке закликає цінувати та дякувати нашим найріднішим людям за їхню любов, турботу та підтримку.

Це чудова можливість сказати слова подяки, обійняти, зателефонувати або просто бути поряд з мамами та татами. Адже навіть маленька увага в такий день може подарувати батькам тепло, радість та відчуття, що вони, як і раніше, — найважливіші люди у житті своїх дітей.

"Телеграф" з нагоди Дня батьків підготував добірку яскравих листівок та зворушливих привітань. Ви можете надіслати їх у будь-якому месенджері!

З Днем батьків 2025

Вітаю з Всесвітнім днем батьків і бажаю довгих років, міцного здоров’я та терпіння, вічної любові до дітей і гордості за них в будь-якому віці, щирої радості душі і достатку в домі, родинного добра і світлих батьківських надій.

Листівки до Дня батьків 1 серпня

Справжня цінність у житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем батьків і бажаю татові з мамою взаєморозуміння, щастя, спільних планів із дітьми та безлічі цікавих занять!

Вітаємо з Днем батьків

Ми цінуємо своїх батьків. Вони єдині, хто ніколи і ні за що не залишать нас в будь-якій ситуації, що склалася. А ми їх. Обіймаємо, дякуємо, любимо!

Привітання з Днем батьків

Любі батьки! Вітаю вас зі святом та дякую вам за вашу невтомну працю, любов і підтримку, які ви завжди мені дарували. Ви мій приклад і натхнення. Бажаю вам здоров'я, щастя і багато радісних моментів. Нехай ваші серця завжди будуть сповнені теплом і любов'ю!

День поваги до батьків 1 серпня

Дорогі батьки! Хочу висловити свою безмежну вдячність за вашу любов, турботу та підтримку. Ви є прикладом сили, мудрості та відданості, і я завжди буду цінувати все, що ви зробили для мене. Бажаю вам міцного здоров'я, радості та щастя кожного дня. Дякую за все!

Листівки та привітання до Дня батьків

"Телеграф" писав раніше, коли у світі відзначається День подруги у 2025 році. Запам’ятайте цю дату.