Звичайний бетон відходить у минуле: чим його почали замінювати

Нова технологія дозволяє покращити вплив на водні екосистеми за рахунок зменшення видобутку природного піску

В Австралії вигадали цікаве застосування для кавової гущі. Вчені навчилися використовувати її як компонент бетону, перетворюючи звичайний харчовий відхід на цінний будівельний ресурс.

Сама по собі кавова гущава є щільним і багатим на вуглець матеріалом. В університеті RMIT спробували замінити частину піску в бетоні біовугіллям, виготовленим з кавової гущі, що зрештою призвело до зниження викидів без втрати міцності конструкції. Про це пише Bioeconomy.

Однак для отримання такого блискучого результату вчені використовували спеціальну технологію, відому як піроліз — кавова гуща нагрівається приблизно до 350 градусів Цельсія без кисню, перетворюючись на біовугілля. Це вуглецевий пористий матеріал із спеціальними механічними та хімічними властивостями. Його використання як часткову заміну піску в бетонних сумішах — до 15% від обсягу — не тільки зберігає, а й покращує міцність матеріалу.

Як кавову гущавину перетворюють на будівельний ресурс. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як виявилося, заміна 5%, 10% та 15% піску біовугіллям з кавових зерен знижує викиди CO₂ на 15%, 23% та до 26% відповідно. Також унікальний метод дозволяє скоротити використання копалин до 31% і значно покращити вплив на водні екосистеми за рахунок зменшення видобутку природного піску.

"Ми продемонстрували, що біовугілля з кавової гущі може знизити вуглецевий слід бетону у всіх оцінених сценаріях, одночасно підвищуючи його міцність", — пояснив Чжан, дослідник з інженерної школи RMIT.

"Це нововведення перетворює органічні відходи на практичний інгредієнт для екологічно чистої інфраструктури", — доповнив професор Чун-Цін Лі, який керував дослідженням.

Варто додати, що на бетон припадає приблизно 8% світових викидів парникових газів, переважно через виробництво цементу. А пісок, його інший основний компонент, є другим найбільш експлуатованим природним ресурсом планети після води.

Після успішного випробування тепер планують робити кроки до реального вторгнення. Вже розроблено пілотні проекти, такі як тротуар, збудований з бетону з кавовою гущею, та ділянка будівництва в рамках проекту "Велике будівництво у Вікторії", однієї з найбільших інфраструктурних ініціатив в Австралії.

