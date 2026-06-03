Прикраси з грудним молоком продають в Україні. Навіщо та скільки коштують вироби

Є кілька нюансів, які впливають на ціну

Українці продовжують дивувати мережу дивними товарами на продаж, серед яких можна знайти навіть прикраси з грудного молока. Вартість таких виробів залежить не тільки від матеріалів, а й від складності прикраси.

"Телеграф" розповість, навіщо роблять прикраси з грудного молока та хто їх купує. Зауважимо, що зазвичай їх виготовляють на згадку про цей період материнства.

Адже чимало жінок хочуть мати пам'ятний талісман, який нагадуватиме перший рік життя дитини. Грудне вигодовування, окрім фізіологічної користі, несе ще й глибокий психоемоційний зв'язок з дитиною.

Каблучка з грудним молоком

Серед прикрас з грудного молока популярні намистини, кулони чи каблучки. Однак виготовляти їх не так легко, як можна уявити. Адже в прикрасу крапають не краплю молока, його перед цим попереднього обробляють. Зазвичай перетворюючи на порошок та змішуючи з ювелірною смолою. Однак більшість виробів дійсно має вигляд краплі молока чи чогось схожого.

Чому ці прикраси стають популярними:

Капсула часу. Жінки намагаються зберегти спогади про цей період материнства оригінальним способом.

Символізм зв'язку. Часто кулони чи персні нагадують про пройдений шлях та стійкість жінки, особливо якщо грудне вигодовування давалось важко.

Естетика та оригінальність. Зроблені молочні камені виглядають ніжно, нейтрально.

Сережки з грудним молоком

Скільки коштують прикраси з грудного молока

Ціна на прикрасу з грудного молока залежить від типу виробу. До прикладу, кулони без ланцюжків коштують від 2500 грн, каблучки від 3000 грн. Також на вартість впливає матеріал виробу та складність виготовлення.

Особливо, якщо говорити про зображення чи створення візерунка. До слова, в Україні такі ювелірні прикраси не дуже популярні, вони вважаються рідкістю, але за кордоном їх часто замовляють чи дарують матусям.

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