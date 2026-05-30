В Україні безкоштовно роздаватимуть продукти. Як ця система вже працює у Чехії
Ініціативу підтримують мережі супермаркетів, волонтери, звичайні громадяни
В Україні готуються запустити "фудбенкінг" (банк продовольства), в рамках якого продукти будуть безкоштовно роздавати тим, хто потребує. Система вже успішно працює у європейських країнах, зокрема й у Чехії.
"Телеграф" розповідає, як працює "фудбенкінг" у Чехії. Програму там координує Чеська федерація продовольчих банків (Česká federace potravinových bank).
Хто може отримати безкоштовні продукти у Чехії
Продовольчі банки – це некомерційні організації, які збирають продукти харчування та розподіляють їх серед акредитованих благодійних організацій. Ці благодійні організації потім надають їх нужденним, зокрема покинутим людям похилого віку, сім’ям у кризових ситуаціях, самотнім батькам та бездомним. Також допомога надається українським біженцям.
Звідки продукти потрапляють до Банків продовольства
Продовольство у банки поступає у вигляді пожертв від мереж супермаркетів, Європейської програми продовольчої та матеріальної допомоги, фермерів, виробників та приватних осіб. Більшість з цих продуктів мають близький до закінчення термін придатності, пошкоджену упаковку або неправильне маркування.
Які продукти можна отримати безкоштовно
Ці продукти цілком придатні до споживання та можуть стати у пригоді людям у скруті. У продуктові набори входять крупи, консерви, олію, макарони, чай, каву тощо.
Куди звернутися, щоб безкоштовно отримати продукти
Щоб отримати продуктові набори, потрібно звернутися до місцевого відділення благодійної організації у регіоні перебування. До таких організацій належать Charita Česká republika, Český červený kříž або Armáda spásy.
Чеська федерація продовольчих банків — завдання та цілі
- порятунок непридатних для продажу продуктів
- допомога людям, які цього потребують
- найбільший збір продуктів у Чеській Республіці
- допомога у разі раптових кризових ситуацій та гуманітарних катастроф
- керування найбільшим логістичним центром продовольчої допомоги в Чехії
- навчання та консультування молоді щодо ставлення до їжі, запобігання утворенню відходів та волонтерства
Щоб отримувати їжу з банків продуктів, треба відповідати певним критеріям. Її надають особам та сім'ям, дохід яких не перевищує певних розмірів.