В Україні безкоштовно роздаватимуть продукти. Як ця система вже працює у Чехії

Ініціативу підтримують мережі супермаркетів, волонтери, звичайні громадяни

В Україні готуються запустити "фудбенкінг" (банк продовольства), в рамках якого продукти будуть безкоштовно роздавати тим, хто потребує. Система вже успішно працює у європейських країнах, зокрема й у Чехії.

"Телеграф" розповідає, як працює "фудбенкінг" у Чехії. Програму там координує Чеська федерація продовольчих банків (Česká federace potravinových bank).

Хто може отримати безкоштовні продукти у Чехії

Продовольчі банки – це некомерційні організації, які збирають продукти харчування та розподіляють їх серед акредитованих благодійних організацій. Ці благодійні організації потім надають їх нужденним, зокрема покинутим людям похилого віку, сім’ям у кризових ситуаціях, самотнім батькам та бездомним. Також допомога надається українським біженцям.

Звідки продукти потрапляють до Банків продовольства

Продовольство у банки поступає у вигляді пожертв від мереж супермаркетів, Європейської програми продовольчої та матеріальної допомоги, фермерів, виробників та приватних осіб. Більшість з цих продуктів мають близький до закінчення термін придатності, пошкоджену упаковку або неправильне маркування.

Які продукти можна отримати безкоштовно

Ці продукти цілком придатні до споживання та можуть стати у пригоді людям у скруті. У продуктові набори входять крупи, консерви, олію, макарони, чай, каву тощо.

Куди звернутися, щоб безкоштовно отримати продукти

Щоб отримати продуктові набори, потрібно звернутися до місцевого відділення благодійної організації у регіоні перебування. До таких організацій належать Charita Česká republika, Český červený kříž або Armáda spásy.

Чеська федерація продовольчих банків — завдання та цілі

порятунок непридатних для продажу продуктів

допомога людям, які цього потребують

найбільший збір продуктів у Чеській Республіці

допомога у разі раптових кризових ситуацій та гуманітарних катастроф

керування найбільшим логістичним центром продовольчої допомоги в Чехії

навчання та консультування молоді щодо ставлення до їжі, запобігання утворенню відходів та волонтерства

Раніше "Телеграф" розповідав, як безкоштовно отримати продукти у Польщі. Щоб отримувати їжу з банків продуктів, треба відповідати певним критеріям. Її надають особам та сім'ям, дохід яких не перевищує певних розмірів.