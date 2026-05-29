Продаєте речі на OLX? Скоро буде діяти жорсткий контроль онлайн-торгівлі та нові ліміти

Нововведення запрацюють не одразу, ще є час впорядкувати свою діяльність

На українців, які продають товар чи навіть власні речі через платформу OLX, можуть чекати неприємні несподіванки, коли ухвалений ВР за основу законопроєкт №15111-д, набере чинності. Щоб не потрапити у неприємності з податковою, важливо чітко розуміти новы правила та коли продаж товарів на OLX чи інших платформах стає підприємництвом.

Одним з нововведень, що передбачає законопроєкт №15111-д є впровадження європейської директиви DAC7 — міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Передбачено, що зміни почнуть діяти від початку 2027 року. Всі учасники ринку таким чином мають час адаптувати свою діяльність і бізнес-процеси під нові умови.

Коли продаж товарів на OLX чи інших платформах стає підприємництвом

Як пояснила "Телеграфу" адвокат, керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова, згідно з Господарським кодексом України (ст. 42), підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична діяльність на власний ризик з метою отримання прибутку.

Є три головні ознаки, за якими податкова та суди кваліфікують продажі як бізнес:

Систематичність — головний маркер. Верховний Суд та ДПС зазвичай вважають систематичною діяльність, якщо операції з продажу було здійснено три та більше разів протягом календарного року.

Перепродаж заради прибутку. Якщо ви купуєте (чи замовляєте з Китаю/контрабандою) речі спеціально для того, щоб продати дорожче — це 100% підприємництво.

Однотипність та обсяги: Продаж 20 однакових нових чохлів для телефонів чи регулярне оновлення "ростовок" одягу однозначно вказує на комерцію.

Ознаки підприємницької діяльності. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Що вважається продажем вживаних (особистих) речей

Водночас людина має право продати свій старий диван, дитячий візочок, з якого виросла дитина, чи ношену куртку. Такі продажі не вважаються підприємництвом, якщо:

речі продаються поштучно і вони є різнотипними

вони не купувалися з метою заробітку на різниці цін

Що чекає на продавців з OLX після запровадження європейської директиви DAC7

Вона передбачає автоматичний обмін даними маркетплейсів із податковою. Цифрові платформи (OLX, Prom тощо) будуть зобов’язані фіксувати доходи користувачів.

"Якщо фізособа робить понад 30 операцій на рік або сума продажів перевищує €2000, ці дані автоматично зацікавлять ДПС", — пояснила Діна Дрижакова.

Водночас, за її словами, уряд активно просуває пільгові режими для онлайн-продавців без відкриття ФОП (із лімітом близько 36,3 тис. грн на рік без податків, та спецставкою 5% ПДФО + військовий збір). Проте це стосується саме легалізованого обліку.

Як писав "Телеграф" раніше податкова пояснила, коли українцям слід звітувати за доходи з маркетплейсів. Продаж індивідуального майна (особистих речей) на платформах маркетплейсів, таких як OLX, Prom, та інших, не є об'єктом контролю з боку Державної податкової служби (ДПС).