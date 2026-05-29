Використані підгузки продають в Україні. Навіщо та хто їх купує

Продавець пропонує кілька варіантів

На порталі з продажу вживаних речей можна побачити не тільки грудне молоко, а й багаторазові підгузки. Ціна одного виробу стартує від 60 грн.

Про це свідчить відповідне оголошення на OLX. За словами автора, більшість товару вживаний, тобто його використовували щонайменше для однієї дитини.

"Білий з жовтим на кнопках та рожеві трусики нові. Решта б/в", — йдеться в оголошені.

Оголошення про продаж багаторазових підгузків

Один підгузок коштує 60 грн, а вкладиші по 35 грн. Цікаво, що ціна нових та вживаних не відрізняється. Однак питання викликає й сам товар, адже фактично це те саме, що й продавати використану білизну для дорослих (труси тощо). Щоправда, у питанні дітей такий товар виглядає ще гіршим, адже це багаторазові підгузки, куди малюк неодноразово ходив в туалет.

Вкладиші у багаторазові підгузки

Багаторазовий підгузок

До слова, за законом України, одним з товарів, який за будь-яких умов не підлягає обміну та поверненню, є білизна. Це стосується усіх видів: відшитих на замовлення чи ні.

Навіщо люди купують багаторазові підгузки

Причин на це досить багато, але одна з найголовніших — економія коштів. Адже ці вироби треба просто добре випрати, але подекуди зробити це дуже важко, та висушити. Однак зазвичай багаторазові підгузки використовують для дітей старшого віку, а також коли дитину привчають до горщика.

Ще такі підгузки виготовлені з натуральної тканини та не викликають реакцій на шкірі. Окрім того, екологічність — не забруднюють довкілля та зменшують кількість сміття.

Чому ж купують вживані підгузки? Часто батьки купують дітям чимало б/в речей з ціллю зекономити. Адже зазвичай вживані речі коштують на 30-50% дешевше, ніж нові. Але у питанні підгузків така покупка виглядає спірною.

