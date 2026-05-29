"Свіженьке і не використовувалося". На OLX продають повітря: скільки за нього просять (фото)

Креатив продавців давно став окремим явищем у мережі

На популярній платформі OLХ нерідко трапляються дивовижні та кумедні оголошення, серед яких виявилася і пропозиція про продаж банки з повітрям із Києва.

Автор запевняє, що ціну сформовано максимально чесно — банка коштує 200 гривень, а повітря всередині — 5 гривень. Але окремо купити банку чи повітря, як зазначено в оголошенні, не вийде.

"Повітря свіженьке, не використовувалося. Зберігалося в банці, тому не вивітрилося. Сама банка у відмінному стані", — запевняє власник унікального товару.

При цьому продавець не проти поторгуватися щодо обміну на банку з повітрям з іншого міста, області чи навіть країни.

Банка з повітрям із Києва продається на OLX

Цікаві факти про продаж повітря

Банки та пляшки з повітрям — це реальний товар, і в різних країнах справді продають повітря з гірських чи морських районів, або навіть "атмосферу" різних відомих міст.

Так, наприклад, у 2015 році компанія з Канади експортувала повітря зі Скелястих гір до Китаю. Тоді у Пекіні було зафіксовано двадцятикратне перевищення норм забруднення повітря та люди не виходили на вулицю без респіраторів.

Через сильний смог звичайне чисте повітря швидко стало популярним, а перші партії розкупили за лічені дні. Повітря до Китаю вони постачали балонами, вартістю 15$ за кожен.

Різні варіанти «повітря у пляшках»

Також можуть "консервувати" у банках повітря з концертів відомих артистів чи спортивних матчів. Зазвичай такі сувеніри є жартом, але справді продаються на аукціонах та інших майданчиках.

У 2015 році на платформі eBay з’явився пакет повітря з концерту американського репера Каньє Веста. Вартість лоту за пару днів піднялася до 60 тисяч доларів.

Пакет повітря з концерту Каньє Веста

В Україні також продають сувенірні банки із повітрям. 2021 року в мережі можна було купити банки зі "повітрям батьківщини". Вартість однієї – 40 гривень.

Сувенір "повітря батьківщини"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці продають б/ушні брекети. Чому і за скільки їх пропонують