Не викидайте! Як затискачі від хліба можуть полегшити роботу на городі

Гнучкий дріт всередині робить цю річ дуже зручною у використанні

Чимало людей щодня викидають затискачі від хліба у смітник, але ця маленька річ може бути дуже корисною. Адже на городі нею можна не просто підв'язувати рослини, а й фіксувати сітки до конструкцій тощо.

"Телеграф" розповість, як це правильно робити та чому краще використовувати затискачі від хліба, а не мотузки.

Затискачі можуть стати в пригоді під час фіксації агроволокна або сітки від сонця чи птахів. Завдяки шматочку проволоки, що є в середині затискача, ним досить легко фіксувати такі конструкції. Єдиним нюансом є товщина прутка, на який фіксуєте.

Затискачі від хліба

Якщо говорити про аркову конструкцію, то затискачами краще фіксувати саме додаткові місця, а основні — проволокою. Одною з головних переваг такого способу є не тільки економія, адже достатньо кілька разів не викинути затискачі, і ви маєте гарного помічника, а й довговічність. Оскільки завдяки пластиковій оболонці затискачі не іржавіють та можуть прослужити ціле літо без заміни, а подекуди навіть кілька сезонів.

Замість спеціальних стяжок підійдуть затискачі від хліба

Як використовувати затискачі для хліба

Додамо, що також затискачами можна фіксувати рослини, що в'ються, до сіток, аби вони давали кращий врожай. Використовувати в цьому випадку нитки чи шнурки важче, а з затискачами можна зекономити чимало часу.

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