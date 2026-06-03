Не викидайте! Як затискачі від хліба можуть полегшити роботу на городі
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Гнучкий дріт всередині робить цю річ дуже зручною у використанні
Чимало людей щодня викидають затискачі від хліба у смітник, але ця маленька річ може бути дуже корисною. Адже на городі нею можна не просто підв'язувати рослини, а й фіксувати сітки до конструкцій тощо.
"Телеграф" розповість, як це правильно робити та чому краще використовувати затискачі від хліба, а не мотузки.
Затискачі можуть стати в пригоді під час фіксації агроволокна або сітки від сонця чи птахів. Завдяки шматочку проволоки, що є в середині затискача, ним досить легко фіксувати такі конструкції. Єдиним нюансом є товщина прутка, на який фіксуєте.
Якщо говорити про аркову конструкцію, то затискачами краще фіксувати саме додаткові місця, а основні — проволокою. Одною з головних переваг такого способу є не тільки економія, адже достатньо кілька разів не викинути затискачі, і ви маєте гарного помічника, а й довговічність. Оскільки завдяки пластиковій оболонці затискачі не іржавіють та можуть прослужити ціле літо без заміни, а подекуди навіть кілька сезонів.
Додамо, що також затискачами можна фіксувати рослини, що в'ються, до сіток, аби вони давали кращий врожай. Використовувати в цьому випадку нитки чи шнурки важче, а з затискачами можна зекономити чимало часу.
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