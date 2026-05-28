Маленька хитрість для саду: як можуть допомогти прості затискачі для хліба

Невелика деталь із повсякденності допомагає зберегти рослини

Багато речей у побуті отримують друге життя і яскравий приклад такої практичності — пластикові стяжки від хлібних упаковок. Їх можна застосовувати в садівництві та догляді за рослинами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про один із ефективних способів. Стяжки, наприклад, можна закріпити стебла рослин до опори, щоб вони не гнулися від вітру. Такий лайфхак підійде для огірків, томатів та навіть декоративних рослин.

Крім того, якщо рослина має тягнутися по землі, тоді її також можна зафіксувати затискачами. Застосовувати цей спосіб можна і на сітку для кучерявих рослин.

Затискачами від хліба зафіксовано рослину/ Скріншот

За допомогою затискачів стебла не ламаються під впливом власної ваги чи вітру. Кріплення можна легко послабити або перемістити вище в міру зростання рослини. У порівнянні з традиційними підв’язками звичайні пластикові стяжки є зручнішими.

Коли плоди не лежать на землі, вони менше гниють і краще дозрівають.

Як використовувати затискачі у саду. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

