Забудете про мурах на городі чи в саду: українець поділився дієвим методом (відео)

Українець у мережі поділився лайфхаком, як виводить мурах на городі та в садку. За його словами, для цього способу не потрібно щось додатково купувати.

Рецепт протидії мурахам чоловік опублікував в Instagram. За його словами, цим способом він вже не один рік травить комах.

"Щоб вигнати мурах з ділянки, вам знадобиться манка та сода", — пояснює автор.

Ці інгредієнти треба змішати у пропорції 1:1, тобто пів стакана манки на пів стакана соди. Утвореною сумішшю посипати місця скупчення мурах. За словами автора, манки можна взяти більше. Посипати треба щедро, як показано на відео.

"Отак вони за пару днів наїдяться цієї манки та загинуть", — каже автор.

У коментарях користувачі ділились своїми способами боротьби з мурахами. Хтось казав, що добре допомагає кориця та окріп. Їх треба засипати на місце, де живуть комахи. Деякі люди наголошували, що нібито манка з содою не працюють. Люди писали:

Збирають яйця і чимчикують в інше місце.

Я корицею посипала у теплиці, допомогло.

І чимчикують по тій марці з содою і сміються

Не працює. Це не правда.

Я випалював.

І пшоно теж повна фігня, найдієвіше — це окріп.

