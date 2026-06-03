Не сміття, а знахідка: як пластикові кришки допоможуть навести лад у квартирі

Цей виріб можна використовувати будь-де, навіть у гаражі

Більшість людей щодня викидає пластикові кришечки, навіть не замислюючись, що їм можна дати друге життя. З них можна легко зробити простий органайзер для зберігання дрібних речей — від гвинтів і ґудзиків до спецій чи дитячих іграшок.

Такий спосіб не потребує значних витрат і допомагає одночасно впорядкувати простір та зменшити кількість відходів. Детальніше про лайфхак написали в "ofeminin".

Як зробити органайзер

Для роботи знадобиться приблизно 15–20 кришечок від пластикових пляшок, міцний клей і основа — наприклад, картонна кришка від коробки або невелика дощечка.

Спочатку кришки потрібно очистити та знежирити спиртом. Далі їх розкладають на основі в рівні ряди або шаховому порядку — залежно від того, як планується використовувати органайзер. Після цього кожну кришку приклеюють і щільно притискають на кілька секунд. Коли все висохне, конструкція стає достатньо міцною для щоденного використання.

Де можна застосувати

Такий органайзер стане у пригоді в майстерні для дрібних інструментів, у швейному куточку для ґудзиків і ниток, на кухні для дрібних побутових речей або в дитячій кімнаті для дрібних іграшок і деталей конструктора.

Крім того, кришки можна з’єднувати між собою, створюючи зручні розділювачі для шухляд, які допомагають підтримувати порядок.

Де застосувати кришечки від пляшок. Фото: згенероване Ші

Важливі нюанси

Найкраще використовувати кришечки від води або молочних продуктів. Від кришок з-під технічних рідин варто відмовитися, адже вони гірше тримають клей.

Якщо потрібно, щоб конструкцію можна було легко зняти або перемістити, замість клею можна використати двосторонню клейку стрічку.

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