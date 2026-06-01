Побутова техніка на стільниці відходить у минуле: новий тренд підкорює сучасні кухні

Організувати простір можна дешево

Захаращені стільниці, на яких бракує місця для приготування їжі, — знайома проблема для багатьох. Проте дизайнерські тенденції 2026 року пропонують радикальне вирішення: абсолютний мінімалізм та концепцію "техніки, що зникає".

Виставка побутових приладів на робочих поверхнях офіційно стає антитрендом. Дизайнери інтер'єрів виділяють кілька головних технологічних та меблевих рішень, які зараз стрімко завойовують ринок, пише natemat.

Кишенькові двері (Pocket Doors) та "невидима кухня"

Одним із найпопулярніших рішень стали так звані кишенькові системи (наприклад, система Revego від бренду Blum). Це спеціальна зона для побутової техніки, яка закривається фасадами, що плавно ховаються в бокові стінки меблів. Всередині такої шафи прилади (кавомашина, міксер, тостер) залишаються постійно підключеними до мережі й готовими до роботи. Коли сніданок готовий, господар одним рухом закриває дверцята, миттєво ховаючи весь робочий безлад. Як альтернативу бренди на кшталт IKEA чи Peka пропонують простіші варіанти — шафки зі спеціальними ролетами, що нагадують мінігаражі.

Прихована індукційна плита під стільницею

Справжнім хітом року є повна інтеграція технологій у меблі. Виробники (зокрема компанія Invisacook) пропонують індукційні плити, які монтуються безпосередньо під кварцову стільницю. Візуально варильна поверхня повністю відсутня. Після завершення готування зона нагріву знову перетворюється на звичайний стіл, що суттєво збільшує робочу площу, особливо в маленьких кухнях. Доповнюють цей тренд висувні розетки з USB-портами, які ховаються врівень із поверхнею.

Заховані кавові станції (Coffee Stations)

Громіздкі кавомашини, які займають багато місця на столі, дизайнери тепер ховають у спеціальні ніші в загальному ряду кухонних шаф. У такій затишній "кавовій станції" розміщується не лише сам апарат, а й кавомолка, мінібар, полиці для чашок та зерен. Сучасні меблеві майстерні легко адаптують розміри таких ніш під габарити навіть найтісніших кухонь у багатоквартирних будинках.

Бюджетні альтернативи: як навести лад без ремонту

Якщо кардинальна заміна кухонного гарнітура не входить у ваші фінансові плани, експерти радять скористатися простими, але дієвими правилами організації простору:

Правило однієї таці: згрупуйте дрібні предмети (пляшки з олією, сільничку, спеції) на одному стильному підносі чи підставці. Це візуально впорядкує простір і полегшить прибирання.

Вертикальне зберігання: тримайте дошки для нарізання вертикально всередині шафок, а дрібні рушники та прихватки розвішуйте на гачках з внутрішньої сторони меблевих фасадів.

Естетика ємностей: пересипте сипучі продукти в однакові мінімалістичні контейнери.

Сувора дисципліна приладів: якщо ви користуєтеся кухонним комбайном або міксером раз на місяць, йому точно не місце на стільниці, де він лише збирає пил.

