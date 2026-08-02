Хто очолить США після Трампа: штучний інтелект чітко назвав три прізвища

Проте моделі розставили їх в різній послідовності

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Нейромережі ChatGPT та Gemini практично одностайно назвали трьох головних фаворитів президентських виборів у США 2028 року. Обидві включили до свого рейтингу Джей Ді Венса, Гевіна Ньюсома та Марко Рубіо, хоча й по-різному розставили їх за шансами.

Водночас модель OpenAI наголосила, що до голосування ще понад два роки, тому склад лідерів цілком може змінитися. Своїми думками нейромережі поділилися з "Телеграфом".

Chat GPT написав, що якщо говорити про вибори 2028 року та оцінювати ситуацію станом на зараз, його топ-3 виглядає так:

Джей Ді Венс — віцепрезидент США та найімовірніший політичний спадкоємець Дональда Трампа і руху MAGA. Сьогодні його вважають одним із двох головних претендентів на президентську номінацію від Республіканської партії. Гевін Ньюсом — губернатор Каліфорнії й один із найвідоміших потенційних кандидатів від Демократичної партії. Він уже давно працює над формуванням власного загальнонаціонального політичного іміджу. Марко Рубіо — державний секретар США та один із ключових суперників Венса у боротьбі за лідерство серед республіканців. Сам Дональд Трамп неодноразово згадував його серед можливих наступників.

"Якщо зовсім коротко за шансами: Венс — №1 серед республіканців; Ньюсом — один із головних варіантів демократів; Рубіо — головна альтернатива Венсу", – зазначив цифровий розум.

Водночас він зауважив, що до виборів залишається понад два роки, і в демократів поле особливо відкрите: там також серйозно розглядають Піта Буттіджеджа, Джоша Шапіро, Александрію Окасіо-Кортес та інших.

Gemini погодилася зі своїм "колегою". Модель вважає, що на наступних президентських виборах у США, які мають відбутися у листопаді 2028 року, основними кандидатами на посаду глави держави в соціологічних опитуваннях та на ринках прогнозування є такі постаті:

1. Джей Ді Венс (J.D. Vance) — Республіканська партія

Посада: віцепрезидент США.

Чому в топі: вважається головним політичним спадкоємцем руху MAGA. Спирається на широку підтримку республіканського електорату та, як віцепрезидент, має значний вплив на політичний курс нинішньої адміністрації.

2. Марко Рубіо (Marco Rubio) — Республіканська партія

Посада: державний секретар США.

Чому в топі: один із найавторитетніших республіканців у сфері зовнішньої політики. Висока впізнаваність і здатність знаходити підтримку як серед поміркованих, так і серед консервативних виборців зміцнюють його позиції в партії.

3. Гевін Ньюсом (Gavin Newsom) — Демократична партія

Посада: губернатор Каліфорнії.

Чому в топі: один із найпомітніших лідерів Демократичної партії та активний опонент Дональда Трампа. Стабільно входить до числа головних потенційних кандидатів від демократів разом із Пітом Буттіджем і Камалою Гарріс.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп назвав віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марка Рубіо "командою мрії" на президентські вибори 2028 року. Одного з них він вже охрестив "дуже хорошим" кандидатом в президенти.