Спека до +32 вже зовсім скоро: яка частина України прогріється раніше за всіх

Опади не стануть на заваді високим температурам

З другого тижня червня у деяких регіонах України стовпчики термометрів подолають позначку +30 градусів. Водночас очікується дощова погода зі зливами та грозами.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

Зливи та грози накриють Україну 6-7 червня

"Протягом 6 та 7 червня в Україні переважатиме область підвищеного атмосферного тиску, а також малорухливий атмосферний фронт, який розтягнеться від Поділля через центр країни і далі на північні області. Саме в зоні впливу цього фронту очікується нестійка погода із сильними дощами, що супроводжуються грозами", — розповів синоптик.

На Лівобережжі переважатиме тепліша повітряна маса з денними температурами +26…+31 градуси, а в західних та північно-західних регіонах повітря прогріватиметься до +21…+27. Вночі термометри показуватимуть +12…+18 градусів.

Ночі будуть зірковими, попри денні зливи з 8 червня

За словами метеоролога, з 8 по 10 червня характер погодних умов та температура суттєво не зміняться. По всій території країни можливі дощі, причому грози та зливи вируватимуть вдень, а ночами погода буде спокійною та малохмарною.

"Мінімальні значення температури вночі коливатимуться в діапазоні +12...+18°С, вдень +23...+28°С, у південно-східній половині країни +29...+32°С, що загалом відповідає середнім багаторічним показникам", — резюмував Ігор Кібальчич.

Карта поля середньої аномалії температури повітря в Європі з 31 травня до 7 червня. Червоний колір – регіони з більш спекотною погодою, синій – з більш прохолодною:

Прогноз погоди на першу декаду червня 2026 року. Інфографіка: "Телеграф"

