Лета в столице может не быть? Киевлян в июне ждет неприятный сюрприз

Теплые вещи понадобятся в течение июня

Погода в Киеве весь июнь будет нестабильной. Столицу покроют осадки с грозами и низкие температуры. Первый месяц лета, на который многие надеялись как на старт настоящей жары, готовит жителям столицы настоящие испытания дождями.

Согласно данным портала "Мета Погода", июнь начнется с довольно прохладной и влажной погоды. Уже 4 июня температура днем не поднимется выше +19° … +20°, а ночью столбики термометров опустятся до +12° … +14°.

Дожди разной интенсивности будут сопровождать киевлян ежедневно в первой декаде месяца. В частности, в выходные, 6 и 7 июня, ожидается от +20° до +27° днем, однако зонтики лучше держать наготове — синоптики прогнозируют осадки.

Вторая половина месяца также не сулит стабильного тепла. Температурные качели будут продолжаться: после кратковременного потепления до +25° … +27° (например, 11-13 июня) снова будут наступать периоды похолодания. Самые низкие ночные показатели в середине месяца зафиксируются на уровне +14° … +15°. Дождливый тренд сохранится почти до конца июня, что может стать неприятным сюрпризом для планировавших длительный отдых на природе.

Погода в Киеве в июне

Синоптики Укргидрометцентра в свою очередь отмечают, что июнь в Украине в этом году будет в целом характеризироваться изменчивостью. Ожидается, что средняя месячная температура будет близка к норме, однако количество опасных метеорологических явлений, таких как грозы, шквалы и сильные ливни, может быть несколько выше обычных показателей.

Специалисты центра отмечают, что из-за активной циклонической деятельности в столичном регионе воздушные массы будут часто меняться. Это приведет к тому, что жаркие дни с температурой до +28° будут быстро сменяться грозовыми фронтами, которые принесут свежесть и понижение температуры до +18° … +22°. Поэтому киевлянам советуют внимательно следить за краткосрочными прогнозами и не игнорировать предупреждения о резких изменениях погодных условий.

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