Не всі знають ці форми: як лагідно звертатися до Оксани українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Можна використовувати не тільки "Ксюня" чи "Оксанка"
Ім’я Оксана є одним із найпоширеніших в Україні та має багато розмовних і пестливих форм, які активно використовуються в побуті. При цьому його походження та значення мають кілька версій, які досі обговорюють мовознавці.
Мовний наставник Адам Діденко поділився варіантами звертань, які часто можна почути. А "Телеграф" дізнався, що означає це ім'я.
Серед них:
- Оксанка;
- Оксаночка;
- Ксана;
- Сана;
- Ксюня;
- Сюня;
- Ксюта;
- Ксеня;
- Оксі;
- Ксюша.
Походження імені
Ім’я Оксана має давнє грецьке коріння та кілька версій походження. Найчастіше його пов’язують з ім’ям Ксенія, яке походить від слова "ксеніа" — "гостинність". Саме тому ім’я нерідко тлумачать як "гостинна" або "гостя".
Існує й інше пояснення. Деякі дослідники вважають, що основою імені стало грецьке слово "ксенос", що означає "чужинець", "мандрівник" або "іноземець".
Водночас є думка, що Оксана та Ксенія — окремі імена, які мають різне походження. Історики нагадують, що у давнину греки називали Чорне море Аксейнос ("негостинне") та Юксейнос ("гостинне"). Саме з цими словами частина мовознавців і пов’язує появу імені Оксана.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які лагідні звертання до Юрія існують в українській мові.