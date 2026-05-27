Не всі знають ці форми: як лагідно звертатися до Оксани українською

Можна використовувати не тільки "Ксюня" чи "Оксанка"

Ім’я Оксана є одним із найпоширеніших в Україні та має багато розмовних і пестливих форм, які активно використовуються в побуті. При цьому його походження та значення мають кілька версій, які досі обговорюють мовознавці.

Мовний наставник Адам Діденко поділився варіантами звертань, які часто можна почути. А "Телеграф" дізнався, що означає це ім'я.

Серед них:

Оксанка;

Оксаночка;

Ксана;

Сана;

Ксюня;

Сюня;

Ксюта;

Ксеня;

Оксі;

Ксюша.

Походження імені

Ім’я Оксана має давнє грецьке коріння та кілька версій походження. Найчастіше його пов’язують з ім’ям Ксенія, яке походить від слова "ксеніа" — "гостинність". Саме тому ім’я нерідко тлумачать як "гостинна" або "гостя".

Існує й інше пояснення. Деякі дослідники вважають, що основою імені стало грецьке слово "ксенос", що означає "чужинець", "мандрівник" або "іноземець".

Водночас є думка, що Оксана та Ксенія — окремі імена, які мають різне походження. Історики нагадують, що у давнину греки називали Чорне море Аксейнос ("негостинне") та Юксейнос ("гостинне"). Саме з цими словами частина мовознавців і пов’язує появу імені Оксана.

