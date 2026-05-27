Не всі знають ці форми: як лагідно звертатися до Оксани українською

Марина Бондаренко
Дівчинка читає значення цього імені. Фото Колаж "Телеграфу"

Можна використовувати не тільки "Ксюня" чи "Оксанка"

Ім’я Оксана є одним із найпоширеніших в Україні та має багато розмовних і пестливих форм, які активно використовуються в побуті. При цьому його походження та значення мають кілька версій, які досі обговорюють мовознавці.

Мовний наставник Адам Діденко поділився варіантами звертань, які часто можна почути. А "Телеграф" дізнався, що означає це ім'я.

Серед них:

  • Оксанка;
  • Оксаночка;
  • Ксана;
  • Сана;
  • Ксюня;
  • Сюня;
  • Ксюта;
  • Ксеня;
  • Оксі;
  • Ксюша.

Походження імені

Ім’я Оксана має давнє грецьке коріння та кілька версій походження. Найчастіше його пов’язують з ім’ям Ксенія, яке походить від слова "ксеніа" — "гостинність". Саме тому ім’я нерідко тлумачать як "гостинна" або "гостя".

Існує й інше пояснення. Деякі дослідники вважають, що основою імені стало грецьке слово "ксенос", що означає "чужинець", "мандрівник" або "іноземець".

Водночас є думка, що Оксана та Ксенія — окремі імена, які мають різне походження. Історики нагадують, що у давнину греки називали Чорне море Аксейнос ("негостинне") та Юксейнос ("гостинне"). Саме з цими словами частина мовознавців і пов’язує появу імені Оксана.

