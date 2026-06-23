Київ "закипить", але ненадовго: коли столицю може накрити похолодання з опадами

Купальники і плавки доведеться відкласти

Погода у Києві наприкінці червня і липня буде по справжньому спекотною. Проте є дні, коли столицю можуть накрити опади і зниження температури.

Такий прогноз зробили синоптики сайту "Мета.Погода". Там розповіли чого чекати від погоди.

Згідно з прогнозом на сайті, найближчими днями кияни відчують тимчасове полегшення: у четвер, 25 червня, денна температура знизиться до 24°C, а в п'ятницю, 26 червня, стовпчики термометрів покажуть 23°C. Нічна температура у ці дні буде в межах 14–16°C.

Погода у Києві

Проте вже з неділі, 28 червня, почнеться стрімке потепління, яке досягне піка в понеділок — до 33°C вдень та 20°C вночі. У перші дні липня спека утримається на рівні 28–31°C вдень та 21–23°C вночі.

Зниження температури та опади синоптики прогнозують 12 липня та 20 липня, коли стовпчики термометрів опустяться до 26°C.

Що прогнозує Укргідрометцентр

Водночас прогноз Українського гідрометцентру вказує на те, що розраховувати на значне похолодання навряд чи варто, оскільки температура у столиці переважно зростає. Попри ймовірні слабкі дощі у вівторок та четвер, повітря прогріється до 27°C, а вночі термометри покажуть близько 18–19°C.

Прогноз погоди для Києва

На вихідних очікується сонячна погода із позначками 26–27°C. Хвиля спеки накриє Київ з 28 червня: температура підскочить до 31°C, а в понеділок, 29 червня, досягне 33°C при нічній температурі 23°C.

Початок липня, згідно з цим прогнозом, також буде спекотним із денними показниками 32–33°C.

Раніше "Телеграф" писав, коли Дніпро накриє спека.