Киев "закипит", но ненадолго: когда столицу может накрыть похолодание с осадками
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Купальники и плавки придется отложить
Погода в Киеве в конце июня и июля будет по-настоящему жаркой. Однако есть дни, когда столицу могут накрыть осадки и понижение температуры.
Такой прогноз сделали синоптики сайта "Мета.Погода". Там рассказали, чего ждать от погоды.
Согласно прогнозу на сайте Цель погода, в ближайшие дни киевляне ощутят временное облегчение: в четверг, 25 июня, дневная температура снизится до 24°C, а в пятницу, 26 июня, столбики термометров покажут 23°C. Ночная температура в эти дни будет в пределах 14–16°C.
Однако уже с воскресенья, 28 июня, начнется стремительное потепление, которое достигнет пика в понедельник — до 33°C днем и 20°C ночью. В первые дни июля жара удержится на уровне 28–31°C днем и 21–23°C ночью.
Снижение температуры и осадки синоптики прогнозируют 12 июля и 20 июля, когда столбики термометров опустятся до 26°C.
Что прогнозирует Укргидрометцентр
В то же время, прогноз Украинского гидрометцентра указывает на то, что рассчитывать на значительное похолодание вряд ли стоит, поскольку температура в столице преимущественно растет. Несмотря на возможные слабые дожди во вторник и четверг, воздух прогреется до 27°C, а ночью термометры покажут около 18–19°C.
В выходные ожидается солнечная погода с отметками 26–27°C. Волна жары накроет Киев с 28 июня: температура подскочит до 31°C, а в понедельник, 29 июня, достигнет 33°C при ночной температуре 23°C.
Начало июля, согласно этому прогнозу, также будет жарким с дневными показателями 32–33°C.
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