Спека відступає: названо дати, коли в Україні може стати холодніше аж на 20 градусів

Парасольки та куртки будуть не зайвими

Погода в Україні може різко взяти курс на похолодання. Подекуди температура повітря опуститься до +12°C тепла, а більшість регіонів накриють опади.

Про це свідчать дані ventusky. Там синоптики прогнозують довгоочікуваний кінець виснажливої червневої спеки.

Кардинальна зміна погодних умов розпочнеться по всій країні з 27 червня. Найнижчі градуси зафіксують на заході країни, де поблизу кордону температура повітря місцями становитиме всього +12°C, що наочно демонструє карта.

Погода в Україні 27 червня

У столиці та інших великих обласних центрах температурне тло також зазнає суттєвих змін, забезпечуючи комфортну свіжість у кожному регіоні:

Київ: столиця нарешті відпочине від задухи. На чітко видно, що в районі Києва та північних областей температура повітря становитиме всього +19°C.

Погода у Києві 27 червня

Львів: навколо міста стовпчики термометрів покажуть +17°C.

Погода у Львові 27 червня

Харків: на сході України повітря прогріється до +21°C. Це зафіксовано на карті.

Погода у Харкові 27 червня

Дніпро: у центральній частині країни, зокрема в Дніпрі, очікується приємна прохолода на рівні +22°C, що чітко ілюструє карта.

Погода у Дніпрі 27 червня

Одеса: південні регіони традиційно залишаться найтеплішими, проте навіть тут спека суттєво послабшає. Стовпчики термометрів в Одесі та на чорноморському узбережжі зафіксуються на позначці +26°C.

Погода в Одесі 27 червня

Різке зниження температури відбуватиметься на тлі активних атмосферних процесів. Більшість областей України накриють інтенсивні дощі, які прийдуть на зміну тривалій посусі. Крім того, разом із дощами практично в усі регіони прийдуть літні грози, які супроводжуватимуться шквалистим посиленням вітру та грозовою активністю.

Раніше "Телеграф" писав, що Україну скоро накриє грозовий фронт.