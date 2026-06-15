В Україну суне спека: чи повернуться графіки відключення світла

Експерти розповіли, чим це загрожує енергосистемі

З вівторка повітря в Україні почне прогріватися та вже на вихідні в деяких регіонах варто чекати спеку до +33 градусів. Виникає питання: чи повернуться графіки відключень через кондиціонери?

Як свідчать дані погодного радара VentuSky, вже у пʼятницю, 19 червня, в Ужгороді температурний максимум становитиме +31 градусів.

Якої температури чекати та де буде найспекотніше

Спека заходитиме до нас із заходу, тож в приморських регіонах термометри покажуть +27… +28, на решті території зберігатиметься відносно прохолодна погода в діапазоні +24… +26 градусів.

Прогноз погоды на 19 июня 2026 года.Фото: Скриншот

В суботу, 20 червня, температурні показники наростатимуть. В Ужгороді очікується до +33, а в інших західних та південних регіонах повітря прогріється до +30 градусів. На решті території прогнозується +26… +28.

Прогноз погоды на 20 июня 2026 года.Фото: Скриншот

Укргідрометцентр також фіксує наближення спеки, але дещо стриманіший у цифрах. За інформацією метеорологів, у пʼятницю на Закарпатті очікується до +27 градусів, а в інших областях максимум становитиме від +24 до +26.

Прогноз погоды на 19 июня 2026 года.Фото: Скриншот

На суботу Укргідрометцентр прогнозує на Закарпатті – до +30 градусів, на Заході та Півдні – до +26… +28, а в решті регіонів — ще на пару градусів нижче.

Прогноз погоды на 20 июня 2026 года.Фото: Скриншот

Чи чекати на відключення світла

Логічно, що у спеку українці почнуть включати кондиціонери та вентилятори, тож навантаження на енергосистему зросте. Як казав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі "Телеграфу", за спеки понад +28… +30 градусів споживання зростає з 12 до 14 ГВт — тобто додається 2 ГВт. Два гігавати — це більше, ніж потужність середнього атомного енергоблока. І цей стрибок відбувається не поступово, а різко — в пікові денні години.

Детальніше читайте у матеріалі: "Шалена спека і кондиціонери на повну: скільки годин відключень світла очікувати влітку"

На його думку, якщо влітку будуть помірні обстріли плюс звична спека, це призведе до відключень за графіком, переважно у пікові вечірні години впродовж 2-3 годин на добу. З найгіршим сценарієм, якщо поновляться масштабні удари по підстанціях та буде тривала спека одночасно, відключення можуть сягати в середньому чотирьох годин на добу.

Володимир Омельченко

Експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" зауважив, що українська енергосистема входить у спекотний сезон із суттєво ослабленою генерацією після масованих атак.

На його думку, ще кілька років тому літо було "легким" для енергетики. Тепер — ні. Коли температура перевищує +30 градусів, країна входить у "літній пік", який за навантаженням наближається до зимового.

Якщо відключення і будуть, вони стануть точковими — прив'язаними до конкретних годин пікового навантаження, а не тотальними як торік взимку, вважає експерт.

Станіслав Ігнатьєв

Українців врятує природний буфер

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев відкинув найстрашніші прогнози та пояснив чому. Взимку пік споживання припадав на вечір — коли сонячні станції вже не працюють. Влітку ж пік настає вдень, у найспекотніші години. І саме тоді сонячна генерація працює найефективніше. Це створює природний буфер.

Геннадій Рябцев

Раніше заслужена метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, що в Україні спостерігається зменшення тривалості літнього сезону. Основна причина — кліматичні зміни, які фіксують у березні.