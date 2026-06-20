Африканська спека насувається на Україну? Чого чекати від погоди у червні

Деякі регіони не оминуть зливи

Наближення аномальної спеки з Африки в Європу не загрожує Україні у великих масштабах. Однак у третій декаді червня українські регіони очікує досить мінлива погода.

Про "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, найбільша спека накриє Іспанію та Францію, де очікується до +39…+44 °С.

"Ближче до кінця червня аномальна спека пошириться на сусідні регіони, включно з Італією, Німеччиною та низкою інших держав. На щастя, до України ця спекотна повітряна маса африканського походження не дійде і загалом над східною Європою очікуються м'якіші погодні умови з температурою в межах багаторічної кліматичної норми", — каже синоптик.

На карті для наочності подано прогноз денної температури у Франції на 22 червня. На щастя, українцям не загрожує така екстремальна спека, температура в нашій країні буде комфортною до кінця червня.

Карта температури в Європі 22 червня

Кібальчич наголошує, що в останню декаду червня антициклони та гребені підвищеного тиску чергуватимуться з атмосферними фронтами та улоговинами низького тиску. Це сприятиме мінливості погоди та переважанню західного та північно-західного перенесення повітряних мас з країн Скандинавського півострова та Балтії.

"Тому температурне тло в Україні коливатиметься в межах норми, в окремі дні з відхиленнями від норми на кілька градусів. Найтепліша погода протягом прогнозованого періоду спостерігатиметься у західних та південно-західних областях, а нижчі температурні показники слід очікувати на Лівобережжі країни, особливо після 25 червня", — каже синоптик.

Якої погоди чекати українцям

З 21 по 25 червня у більшості областей України спостерігатиметься досить тепла погода з температурою у нічний час +13…+19 °С, вдень близько +26…+31 °С. У південній половині вночі прогнозується +16…+21°С, удень +28…+33°С.

22 – 23 червня пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами та шквалистим посиленням вітру. 21 та 24 червня істотних опадів не передбачається. Вітер у зазначені дні очікується західного та північно-західного спрямування.

З 25 червня і до кінця місяця прогнозується розвиток північних і північно-західних вітрів на тлі скандинавського антициклону. Внаслідок цього в Україні відбудеться похолодання, яке найбільш вираженим виявиться у північних, центральних та східних регіонах. Тут температура повітря виявиться нижчою за норму на 3 – 5 градусів. На тлі короткочасного похолодання у більшості областей пройдуть невеликі дощі, часом у супроводі грози. Втім, незважаючи на періодичне випадання дощів, у лісах більшості регіонів очікується підвищений рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 21-30 червня. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

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