Ворог рослин №1: як американці борються з павутинним кліщем

Помітили павутину на нижній стороні листя томату чи навіть на кімнатних рослинах? Це поширений шкідник, але з ним можна впоратися

Павутинні кліщі пошкоджують рослини, висмоктуючи корисні речовини із рослинних клітин. Ці шкідники вражають більшість культур, будь то помідори, салат, горох, квасоля, огірки, кабачки, зимовий гарбуз, полуниця, ожина та фруктові дерева. Вони також можуть атакувати кімнатні рослини, якщо для цього створено сприятливі умови.

Особливо серйозною проблемою вони можуть стати у теплиці та квартирах, де відсутні природні хижаки та умови сприятливі. Американський журнал Almanac розповідає, як боротися із цими шкідниками.

Павутинні кліщі на кімнатних рослинах

Якщо ваша кімнатна рослина сильно пошкоджена, найкраще прибрати її та ізолювати, перш ніж робити описані нижче дії.

Павутинний кліщ на кімнатних рослинах має такий вигляд. Фото: wikipedia.org

Павутинних кліщів на кімнатних рослинах часто можна змити водою. Якщо ваша рослина невеликого розміру, віднесіть її до раковини або ванни та використовуйте розпилювач, щоб ретельно промити нижню сторону рослини. Не бійтеся. Просто змийте їх водою. Можна трохи потерти листя під час розпилення, щоб допомогти кліщам відокремитися.

Ретельно обробіть всі рослини інсектицидом, дотримуючись інструкцій на етикетці, але особливо ретельно зволожте нижню сторону листя. Для остаточного знищення кліщів може знадобитися від трьох до чотирьох обробок з інтервалом в один-два дні.

Павутинний кліщ на садових рослинах

Павутинного кліща в саду часто можна знищити за допомогою шланга садового. Потужний напір води зб’є багатьох, але необхідно обприскувати нижню сторону листя. Не використовуйте занадто сильний тиск води, щоб не пошкодити рослини.

Потім пустіть у справу інсектициди — на ринку великий вибір препаратів боротьби зі шкідливими комахами. Дотримуйтесь інструкцій та ретельно обробіть свої рослини в саду.

Інсектициди бувають на будь-який гаманець — головне чергувати різні препарати

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