У серпні українцям прийдуть дві виплати на картку: хто може отримати до 6000 гривень

Ці кошти можна буде використати до 2028 року

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У серпні частина українців отримає одразу дві виплати за програмою "Національний кешбек". Гроші надійдуть окремими траншами, а максимальна сума за два місяці може сягнути 6000 гривень.

Про це повідомили у застосунку "Дія", передає PMG. Виплати стосуються кешбеку, накопиченого за травень і червень 2026 року. Спочатку на картки перерахують кошти за травень, а після завершення цих виплат сформують реєстр за червень. Обидва перекази українці отримають протягом серпня.

Максимально можна накопичити 3000 гривень на місяць, тому загальна сума за два місяці може становити до 6000 гривень. Водночас фактичний розмір виплати для кожного учасника залежить від суми накопиченого кешбеку.

Національний кешбек. Фото: Вечірній Київ

У "Дії" також нагадали, що кошти, які залишилися на картках до 31 липня, були анульовані та повернулися до державного бюджету. Це пов'язано з оновленням програми, яку продовжили до 2028 року.

Водночас нові виплати, отримані у серпні, можна буде використовувати значно довше — до кінця квітня 2028 року.

Кошти дозволено витрачати на оплату комунальних послуг, придбання українських книжок, ліків і продуктів, а також переказувати на підтримку благодійних організацій або Сил оборони України. Таким чином, після завершення перехідного періоду учасникам програми більше не доведеться поспішати використати кешбек протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, куди дінуться гроші "Нацкешбеку" після повернення державі.