"Танька" - не варіант: ім’я Тетяна має десятки ніжних форм в українській мові

Серед варіантів можна знайти Таценька

Ім’я Тетяна вже багато поколінь залишається одним із найпоширеніших жіночих імен в Україні. Воно має безліч пестливих та розмовних форм, проте не всі знають, наскільки вони різноманітні.

"Телеграф", посилаючись на словник "Горох", розповідає про те, як ще можна звертатись до Тетяни скорочено. Серед варіантів можна знайти навіть "Таценька".

Найпоширеніші варіанти:

Таня;

Танечка;

Танюся;

Танюша;

Танюшка;

Тася;

Тата;

Таця;

Таценька;

Тацечка;

Тацуня.

Також вживаються форми Тетянка, Тетянонька та Тетяночка, які додають особливої теплоти у зверненні.

Що означає це ім'я

Ім’я Тетяна має дві основні версії походження. За однією з них, воно прийшло з давньогрецької мови й пов’язане зі словом tasso, що означає "наводити лад", "упорядковувати" або "засновувати". Інша версія веде до Давнього Риму, де ім’я трактують як "володарка" або "та, що наказує", і пов’язують із жіночою формою імені царя Тіта Тація.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як красиво звернутися до Ірини українською.