"Танька" — не вариант: имя Татьяна имеет десятки нежных форм в украинском языке

Среди вариантов можно найти Таценька

Имя Татьяна уже много поколений остается одним из самых распространенных женских имен в Украине. Оно имеет множество ласковых и разговорных форм, однако не все знают, насколько они разнообразны.

"Телеграф", ссылаясь на словарь "Горох", рассказывает о том, как еще можно обращаться к Татьяне сокращенно. Среди вариантов можно найти даже "Таценька".

Самые распространенные варианты:

Таня;

Танечка;

Танюся;

Танюша;

Танюшка;

Тася;

Тата;

Таця;

Таценька;

Тацечка;

Тацуня.

Также используются формы Тетянка, Тетянонька та Тетяночка, которые придают особую теплоту в обращении.

Что означает это имя

Имя Татьяна имеет две основные версии происхождения. По одной из них, оно пришло из древнегреческого языка и связано со словом tasso, что означает "наводить порядок", "упорядочивать" или "основывать". Другая версия ведет к Древнему Риму, где имя трактуют как "владычица" или "приказывающая", и связывают с женской формой имени царя Тита Тация.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как красиво обратиться к Ирине на украинском.