"Танька" — не вариант: имя Татьяна имеет десятки нежных форм в украинском языке
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Среди вариантов можно найти Таценька
Имя Татьяна уже много поколений остается одним из самых распространенных женских имен в Украине. Оно имеет множество ласковых и разговорных форм, однако не все знают, насколько они разнообразны.
"Телеграф", ссылаясь на словарь "Горох", рассказывает о том, как еще можно обращаться к Татьяне сокращенно. Среди вариантов можно найти даже "Таценька".
Самые распространенные варианты:
- Таня;
- Танечка;
- Танюся;
- Танюша;
- Танюшка;
- Тася;
- Тата;
- Таця;
- Таценька;
- Тацечка;
- Тацуня.
Также используются формы Тетянка, Тетянонька та Тетяночка, которые придают особую теплоту в обращении.
Что означает это имя
Имя Татьяна имеет две основные версии происхождения. По одной из них, оно пришло из древнегреческого языка и связано со словом tasso, что означает "наводить порядок", "упорядочивать" или "основывать". Другая версия ведет к Древнему Риму, где имя трактуют как "владычица" или "приказывающая", и связывают с женской формой имени царя Тита Тация.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как красиво обратиться к Ирине на украинском.