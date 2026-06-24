Укр

"Танька" — не вариант: имя Татьяна имеет десятки нежных форм в украинском языке

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Есть полный список кротких форм этого имени Новость обновлена 24 июня 2026, 17:32
Есть полный список кротких форм этого имени. Фото Коллаж "Телеграфа"

Среди вариантов можно найти Таценька

Имя Татьяна уже много поколений остается одним из самых распространенных женских имен в Украине. Оно имеет множество ласковых и разговорных форм, однако не все знают, насколько они разнообразны.

"Телеграф", ссылаясь на словарь "Горох", рассказывает о том, как еще можно обращаться к Татьяне сокращенно. Среди вариантов можно найти даже "Таценька".

Самые распространенные варианты:

  • Таня;
  • Танечка;
  • Танюся;
  • Танюша;
  • Танюшка;
  • Тася;
  • Тата;
  • Таця;
  • Таценька;
  • Тацечка;
  • Тацуня.

Также используются формы Тетянка, Тетянонька та Тетяночка, которые придают особую теплоту в обращении.

Что означает это имя

Имя Татьяна имеет две основные версии происхождения. По одной из них, оно пришло из древнегреческого языка и связано со словом tasso, что означает "наводить порядок", "упорядочивать" или "основывать". Другая версия ведет к Древнему Риму, где имя трактуют как "владычица" или "приказывающая", и связывают с женской формой имени царя Тита Тация.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как красиво обратиться к Ирине на украинском.

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#Украинский язык #Имя #Татьяна