Ніякий він не "Льоха": рідкісні та ніжні форми імені Олексій

Серед різних похідних можна зустріти й незвичні — Лексіячко, Олексіянько чи Олексіячко

Ім’я Олексій знайоме багатьом, але далеко не всі знають, скільки різних і несподівано ніжних форм воно має в українській мові. Деякі з них звучать настільки по-особливому, що можуть здивувати навіть тих, хто має це ім’я все життя.

Про це розповів наставник із техніки екранного мовлення Адам Діденко. Він назвав 10 варіантів.

Серед найпоширеніших — Олекса, Олексик, Олексьо, Олешко, Лесик, Лесь. Також у розмовному вжитку трапляються більш емоційні та зменшувальні форми, як-от Лексійко, Лексіячко, Олексіянько чи Олексіячко. Такі варіанти часто використовують у родинному колі або в близькому спілкуванні, коли хочуть підкреслити тепле ставлення до людини.

Що означає це ім'я

Саме ім’я Олексій походить із давньогрецької мови. Воно утворене від слів "alexō" або "alexios", які означають "захищати", "оберігати" або "відвертати небезпеку". Через це основне значення імені трактують як "захисник".

У різних культурах ім’я зберегло схожий сенс і асоціюється з людиною, яка здатна підтримати та стати опорою для інших.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як лагідно звертатися до дівчини на ім'я Наталія.