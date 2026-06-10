Так Ірину ви ще ніколи не називали? Як красиво звернутися до неї українською

Такі дівчата часто мають аналітичний склад розуму і чудову пам’ять.

Жіноче ім’я Ірина – одне з найпопулярніших серед українок. Але багато наших співвітчизників навіть не здогадуються, наскільки багато дивовижних зменшувально-пестливих форм цього імені існує в українській мові.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Ірини українською. Експерт перерахував такі варіанти:

Іринка;

Іришка;

Іруся;

Іруша;

Іренка;

Арінка;

Аришка;

Арюша;

Ріна.

Що означає ім’я Ірина

Ім’я має давньогрецьке коріння. Воно відбулося безпосередньо від імені богині мирного життя Ейрени. У перекладі з давньогрецького ім’я Ірина означає "мир" або "спокій".

Енергетика цього імені наділяє свою володарку самостійністю, рішучістю та дивовижною внутрішньою силою, яка часто контрастує з її зовнішньою витонченістю. Ірина має аналітичний склад розуму, чудову пам’ять і тонке почуття гумору, що допомагає їй тверезо оцінювати будь-яку ситуацію і не піддаватися емоціям у критичні моменти.

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