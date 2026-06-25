В "АТБ" діє сувора заборона для співробітниць: що і чому їм не можна робити

Заборони діють для дотримання санітарних норм і дотримання професійного етикету

У мережі супермаркетів "АТБ" існує сувора заборона для працівників. Вона стосується дрес-коду для жінок.

Про це журналістам gazeta.ua розповіли працівники мережі. Мова, зокрема про вимоги до довжини та кольору нігтів. Там пояснили, що постійна взаємодія з продуктами, касою та покупцями зобов’язує персонал суворо дотримуватися санітарних норм та професійного етикету.

"В мережі існує розпорядження, де чітко вказано стандарти зовнішнього вигляду працівників магазинів. Основне — працівники мають носити фірмовий одяг, мати чистий та охайний зовнішній вигляд, стриманий макіяж та колір нігтів. Але ж усі ми люди, і смаки в усіх різні", — розповіли працівники супермаркету.

Також чітко регламентований і зовнішній вигляд волосся: воно обов’язково має бути чистим і добре розчесаним. Довге волосся необхідно збирати у хвіст, пучок чи косу. Це робиться для того, щоб воно не заважало роботі та випадково не потрапило на касову стрічку чи продукти.

Крім того, працівники зобов’язані стежити за чистотою брендованої форми та оперативно переодягатися, якщо вона забруднилася.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли "АТБ" знову може почати працювати цілодобово.