Не кажіть "просрочка": як українською повідомити працівникам "АТБ" про зіпсований товар

Фраза, яку можна почути майже в кожному супермаркеті, насправді не відповідає нормам української мови

Під час покупок в "АТБ" чи будь-якому іншому супермаркеті багато українців досі кажуть продавцям: "у вас тут просрочка". Проте це калька з російської мови, яка не належить до літературної української.

Натомість в нашій мові є кілька правильних варіантів, які звучать природно та зрозуміло. Докладніше про них, посилаючись на блог філологині Марії Словолюб, розповість "Телеграф".

Як сказати правильно

Якщо ви помітили проблему на полиці магазину, можна використати такі фрази:

"Цей товар прострочений";

"У цього товару закінчився термін придатності";

"Термін придатності цього продукту вже минув";

"Будь ласка, зверніть увагу, цей товар має вичерпаний термін придатності".

Чому "просрочка" — небажане слово

Слово "просрочка" походить від російського "просрочка" та є розмовною формою, яка не закріплена в українській літературній нормі. Українською правильно говорити "прострочений товар", "товар із закінченим терміном придатності" або просто "товар, термін придатності якого минув".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що насправді означає слово "сльота" в українській мові.