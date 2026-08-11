Як помити голову без водопроводу: рішення від українки за пару сотень гривень

Потрібно придбати дві необхідні речі, щоб у разі непередбачених обставин у вас точно був під рукою душ

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Підготовка до зими знову стає актуальною для українців, які хочуть заздалегідь подбати про необхідні речі на випадок відключень світла. Це також допоможе не купувати все терміново взимку за завищеними цінами.

Чоловік запитав у користувачів Threads, як вони готують свої квартири до можливих блекаутів. Він також попросив поділитися порадами та речами, які справді стали у пригоді під час минулих відключень.

Одна з користувачок розповіла про річ, яка, за її словами, дуже допомогла під час минулих блекаутів. Йдеться про пластикову ємність для води з краном, яку вона придбала в "Епіцентрі" приблизно за 120 гривень. У неї можна набрати воду та використовувати її як простий рукомийник.

Як помитися без світла й води - поради українки. Фото: Threads

До цієї ж ємності жінка радить додати портативний душ. Пристрій набирає воду з резервуара, завдяки чому можна помитися або вимити голову навіть без водопостачання.

Вона показала, що зараз подібний рукомийник можна знайти приблизно за 260 гривень, а портативний душ — від 400 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що взимку на українців можуть чекати критичні 6–8 днів, коли через сильні морози можливі відключення світла.