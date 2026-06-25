В "АТБ" действует суровый запрет для сотрудниц: что и почему им нельзя делать

Запреты действуют для соблюдения санитарных норм и соблюдения профессионального этикета

В сети супермаркетов "АТБ" существует строгий запрет для сотрудников. Он касается дресс-кода для женщин.

Об этом журналистам gazeta.ua рассказали работники сети. Речь, в частности о требованиях к длине и цвету ногтей. Там объяснили, что постоянное взаимодействие с продуктами, кассой и покупателями обязывает персонал строго соблюдать санитарные нормы и профессиональный этикет.

"В сети существует распоряжение, где четко указаны стандарты внешнего вида работников магазинов. Основное — работники должны носить фирменную одежду, иметь чистый и опрятный внешний вид, сдержанный макияж и цвет ногтей. Но ведь все мы люди, и вкусы у всех разные", — рассказали работники супермаркета.

Также четко регламентирован и внешний вид волос: они обязательно должно быть чистыми и хорошо расчесанным. Длинные волосы необходимо собирать в хвост, пучок или косу. Это делается для того, чтобы они не мешали работе и случайно не попали на кассовую ленту или в продукты.

Кроме того, работники обязаны следить за чистотой брендированной формы и оперативно переодеваться, если она испачкалась.

Напомним, ранее мы писали о том, когда "АТБ" снова может начать работать круглосуточно.