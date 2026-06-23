Чому серіали стають вечірнім ритуалом після 60 років: справа не лише у звичці

Це допомагає людям на пенсії почуватись краще

Багато людей після 60 років дивляться серіали щовечора, але це не просто звичка. Для них це частина щоденного ритму, яка допомагає спокійно завершити день.

Такі перегляди часто дають відчуття затишку і передбачуваності. Іноді це навіть стає способом емоційної підтримки, про який не всі замислюються, як написали в "interia kobieta".

Після виходу на пенсію або зменшення активного соціального життя дні стають більш спокійними, і серіали допомагають заповнити цей ритм. Знайомий час, улюблене крісло, чай і черговий епізод створюють відчуття стабільності та передбачуваності, пояснили психологи.

Пенсіонери дивляться телевізор. Фото: На пенсії

Також серіали допомагають переключитися від щоденних турбот — побутових справ, самотності чи хвилювань за здоров’я. Глядачі можуть на деякий час зануритися в історії інших людей і відірватися від власних проблем. З часом персонажі стають майже знайомими, а їхні історії викликають емоції, ніби це реальні люди. Це особливо важливо, коли коло спілкування з віком зменшується.

Крім того, сімейні та життєві сюжети серіалів часто близькі до досвіду старших людей — вони нагадують власне життя, спогади та пережиті події.

Таким чином, перегляд серіалів увечері — це не просто розвага, а спосіб відчути спокій, стабільність і емоційний зв’язок зі світом.

Раніше "Телеграф" писав про те, яку унікальну здатність мають люди, народжені у 1960–70-х роках.