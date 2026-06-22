Томати жирують, а плодів немає? 3 кроки, які змусять їх дати шалений урожай

У сусідів уже в’яжуться маленькі чудові помідорки, а у вас тільки зелені товсті пагони та жодної зав’язі? Ось у чому може бути причина

Навесні багато власників теплиць поспішають висадити розсаду, щоб одержати ранній урожай. Але час іде, а на помідорах не видно зав’язей. Натомість самі рослини виглядають вгодованими, зеленими, з товстими пагонами по метру та більше в висоту. При цьому квіти є, але вони відцвітають без натяку на врожай. Що робити?

Відразу зазначимо, важливий момент: під час цвітіння помідорів слід регулярно трохи струшувати або самі рослини, або опори, які до них прив’язані. Так пилок потрапляє на маточку і відбувається запилення. Ще цьому процесу може перешкодити спека, адже при температурі вище 32 градусів пилок стає стерильним.

Але якщо всіх умов дотримано, висновок лише один: ви надто удобрювали свої томати, їм це так сподобалося, що вони не хочуть переходити в режим віддачі врожаю. І помідоркам треба про це культурно натякнути лише трьома діями:

Обробіть листя препаратом Флорон або Ікар револт. Це стимулятори-ретарданти, які перенаправляють потік корисних речовин із листя та пагонів у суцвіття.

Через 4-5 днів обробіть по листю монофосфатом калію з мікроелементами, серед яких бор та молібден обов’язкові. Під корінь також слід внести сульфат калію та монофосфат калію.

Потрібно знизити кількість та загальний обсяг поливу, злегка підсушивши зону коренів. Це допоможе пригальмувати вегетативне зростання та стимулює рослину на перехід на генеративний розвиток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо почало жовтіти листя помідорів.