Додайте це в лунку з помідорами: вони подякують і нагородять величезними плодами

Дивна річ, від чого часом залежить урожай. Що тільки заповзятливий народ не додає до лунок, щоб отримати щедрий урожай. Наприклад, деякі старі люди переконані, що тільки цей засіб допомагає їм вирощувати просто величезні помідори, найсмачніші і багато.

Що зазвичай додають у лунку при висадженні розсади? Цибулева лушпайка, яєчна шкаралупа, деревний попіл, залишки риби або м’ясну сукровицю... Фантазія багата, чи не так?

Є один засіб, недорогий і доступний, від якого практично будь-яка культура скаже спасибі, а помідори зроблять реверанс і віддячать великими та ароматними плодами.

Йдеться про вівсянку. Так, звичайні вівсяні пластівці, бажано подрібнені в кавомолці . 1 склянка цієї чарівної суміші на квадратний метр при перекопуванні перед висадкою розсади, або безпосередньо в лунку по 2 чайні ложки.

Вівсянка коштує зовсім недорого і знайдеться майже на кожній кухні

Цей простий рецепт насправді не такий простий, як здається. Причиною сприятливого впливу вівсянки на помідор є здатність подрібнених пластівців буквально притягувати до себе позитивні мікроорганізми. А це ті самі "товариші", від яких залежить родючість ґрунту.

Чому вівсянку треба додавати в землю до помідорів. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Як бонус пропонуємо ще й такий рецепт з вівсянки, який припаде до вподоби вашим огіркам. 1 склянка пластівців на 10 літрів води, настоятися 3-4 дні, після чого по 1 літру на рослину підлити на вологу землю. Ви здивуєтеся, як добре це "смузі" відіб’ється на ваших огіркових посадках.

