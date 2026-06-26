Друге життя бляшанок: цей безкоштовний стильний органайзер допоможе тримати порядок в домі

Такий затишний елемент декору не лише розвантажить поверхні від дрібного хаосу, а й додасть інтер'єру індивідуальності

Навести лад у кімнаті та організувати простір можна без зайвих витрат. Не знадобляться навіть дорогі пластикові контейнери.

Аргентинське видання Los Andes поділилося простим екологічним лайфхаком, як за допомогою апсайклінгу перетворити звичайну порожню бляшанку з-під консервів на милу підставку-сову. Це стане ідеальним помічником у боротьбі за візуальний порядок.

Перший крок до ладу — безпека

Перш ніж давати речам нове життя, подбайте про безпеку, особливо якщо залучаєте до процесу дітей. Внутрішній край бляшанки після відкриття кришки може бути дуже гострим. Обов'язково ізолюйте його: щільно обклейте по колу міцним будівельним скотчем, тканинною стрічкою або закрийте захисним кантиком із фоамірану (goma eva). Це гарантує, що органайзер буде абсолютно безпечним у щоденному використанні.

Що знадобиться для створення порядку

Основа: 1 чиста та суха бляшанка (без залишків етикеток чи клею).

1 чиста та суха бляшанка (без залишків етикеток чи клею). Облицювання: Фоаміран, фетр або щільний кольоровий картон.

Фоаміран, фетр або щільний кольоровий картон. Декор: Кольоровий папір (для створення ефекту пір'я сови).

Кольоровий папір (для створення ефекту пір'я сови). Інструменти: Ножиці, лінійка, олівець та гарячий клей-пістолет (або будь-який міцний універсальний клей).

Покроковий майстер-клас — перетворюємо непотріб на корисний декор

Очищення: Переконайтеся, що банка ретельно вимита та висушена. Будь-які залишки їжі чи фабричного клею мають бути повністю видалені. Обшивка: Виміряйте висоту банки та довжину її окружності. Виріжте відповідний прямокутник із фоамірану чи фетру та акуратно обклейте ним бляшанку. Це сховає металеву текстуру та створить затишну основу. Створення "оперення": Наріжте з кольорового паперу невеликі закруглені деталі, що нагадують лусочки або краплі. Наклеюйте їх рядами знизу вгору, злегка перекриваючи попередній шар — так сова отримає об'ємне пір'ячко. Формування мордочки: Для великих совиних очей виріжте по кілька кіл різних розмірів із паперу (або використайте пластикові кришечки від пляшок), а також маленький трикутник для дзьоба. Зафіксуйте їх клеєм у верхній частині банки. Фінальні штрихи: Виріжте з фетру чи картону два крила та закріпіть їх з обох боків.

Покрокова інструкція, як створити сову

Коли клей повністю висохне, ваш новий органайзер готовий до роботи. У ньому зручно зберігати фломастери, ножиці, лінійки, косметичні пензлі або навіть дрібні кухонні прибори — все те, що зазвичай створює безлад на полицях.

Раніше "Телеграф" писав, як можна використати скляні банки повторно.