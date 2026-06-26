Не викидайте банки з-під соусів і консервації: вони можуть стати чудовим елементом декору (фото)

Повторне використання скла допомагає зменшити кількість відходів та зберегти довкілля

У багатьох домівках скляні банки з-під консервації чи соусів місяцями накопичуються в шафах або ж одразу відправляються в смітник. Проте експерти з дизайну інтер'єру закликають не поспішати позбуватися цих ємностей.

Перед тим як перетворити банку на дизайнерську річ, майстри радять ретельно її підготувати: зняти кришки, видалити етикетки та залишки клею. Для ідеального очищення поверхні скла рекомендується на кілька годин замочити ємність у розчині з білим оцтом, пише losandes.

Ось кілька креативних та практичних ідей, як подарувати скляним банкам друге життя:

Мінімалістичні вази для квітів. Достатньо наповнити банку водою та поставити туди живі або засушені квіти. Щоб додати виробу витонченості та хендмейд-шарму, шийку банки можна обернути джутовою мотузкою (шпагатом), мереживом або кольоровими стрічками.

Мінімалістичні вази для квітів зі скляних банок. Фото - штучний інтелект

Декоративні кашпо та горщики. За допомогою акрилових фарб, стрічок або спеціальної маси для моделювання скляну ємність можна перетворити на яскравий органайзер для канцелярії або оригінальний горщик. Такі вироби чудово пасують до інтер'єру робочих столів, полиць чи приліжкових тумбочок.

Зі скляних банок можна створити декоративні кашпо та горщики. Фото - штучний інтелект

Кімнатні мінітерраріуми. Банки з широким горлечком ідеально підходять для створення маленьких екосистем. На дно викладають дрібне каміння, додають ґрунт та висаджують невибагливі мініатюрні рослини (наприклад, сукуленти).

Кімнатні мінітерраріуми зі скляних банок. Фото - штучний інтелект

Домашні аромадифузори та свічники. Скляні ємності можна використовувати для створення індивідуальних ароматизаторів із використанням ефірних олій. Також всередину банки можна помістити світлодіодні LED-гірлянди чи свічки, що створить затишну атмосферу як у кімнаті, так і під час відпочинку на терасі чи подвір'ї.

Домашні аромадифузори та свічники. Фото - штучний інтелект

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