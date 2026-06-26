Не поспішайте викидати: 5 способів використати порожні пляшки від мийних засобів

Дайте друге життя побутовим відходам

Замість того щоб викидати порожні пластикові пляшки від відбілювача чи засобу для миття посуду, їх можна використати повторно. Вони виготовлені з міцного пластику, мають зручні ручки та кришки, тому легко перетворюються на корисні речі для дому.

Для цього достатньо лише добре вимити їх від залишків хімії та проявити трохи фантазії, пише Los Andes.

Лійка для поливу

Один із найпростіших варіантів — зробити садову лійку. Для цього потрібно проколоти кілька невеликих отворів у кришці, налити воду й використовувати ємність для поливу кімнатних рослин або грядок.

Органайзер для побутових дрібниць

Якщо розрізати пляшку навпіл, вийде місткий контейнер для губок, щіток, рукавичок, інструментів або інших дрібних речей. Його можна поставити на полицю або повісити за ручку.

Корисні дрібниці

Контейнер для харчових відходів

Пляшка з кришкою також може стати компактною ємністю для органічних відходів на кухні. Закрита кришка допоможе стримувати неприємні запахи, а сам контейнер легко мити після використання.

Тримач для пакетів

Ще одна практична ідея — зробити диспенсер для поліетиленових пакетів. Для цього потрібно вирізати отвір збоку пляшки, скласти пакети один в один і витягувати їх через горлечко по одному.

Підвісний кошик

Із великої пляшки можна зробити підвісний контейнер для прищіпок, ганчірок, щіток або інших господарських речей. Достатньо акуратно вирізати передню частину, зашліфувати краї та, за бажання, пофарбувати або декорувати поверхню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 7 способів використати пластиковий контейнер з-під морозива.