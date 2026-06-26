Цю помилку з вентилятором робить більшість: як повністю охолодити кімнату

Три прості правила врятують вас від спеки

У розпал літньої спеки для багатьох людей першим і найдоступнішим засобом порятунку стає вентилятор. Проте користувачі часто скаржаться, що пристрій "взагалі не допомагає", а лише ганяє гаряче повітря кімнатою.

Експерти пояснюють, що проблема не в самому приладі, а в тому, що більшість людей використовує його неправильно. Про це пише femcafe.

Головна помилка — максимальна швидкість

Багато хто вважає, що чим швидше крутяться лопаті вентилятора, тим прохолоднішим стає приміщення. Насправді це міф. Вентилятор принципово відрізняється від кондиціонера: він не охолоджує повітря і не знижує температуру в кімнаті. Його завдання — створювати потік повітря, який прискорює природне випаровування вологи зі шкіри людини. Саме цей процес дарує нашому тілу відчуття прохолоди.

Вентилятор

Якщо увімкнути вентилятор на максимальну швидкість у дуже гарячій кімнаті, він почне надто агресивно переміщати гарячі шари повітря, що може призвести до зворотного ефекту — відчуття "фена", яке лише сильніше висушує шкіру та посилює дискомфорт.

Куди поставити пристрій для максимального ефекту

Щоб вентилятор дійсно допомагав пережити спеку, фахівці рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

Не спрямовуйте потік безпосередньо на себе: Постійний прямий обдув, особливо вночі, може призвести до переохолодження окремих ділянок тіла, сухості очей та болю в м'язах чи шиї. Потік повітря має циркулювати кімнатою, створюючи легкий загальний бриз. Уникайте центру кімнати: Розміщення вентилятора посеред зачиненого приміщення просто ганятиме одне й те саме тепле повітря по колу. Використовуйте вікна та кути: Найкраще поставити вентилятор так, щоб він допомагав повітрообміну. Наприклад, у вечірній чи нічний час, коли температура на вулиці падає, пристрій можна повернути "обличчям" до відчиненого вікна (щоб він виштовхував гаряче повітря з дому) або навпаки — поставити біля вікна напрямком у кімнату, щоб затягувати свіжу прохолоду з вулиці.

Раніше "Телеграф" писав, що посадити в середині літа для багатого врожаю.