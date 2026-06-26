Полунична повня переверне долі: які три знаки Зодіаку 30 червня змінять своє життя на краще

Для декого цей період стане тріумфальним

У ніч на 30 червня українці зможуть спостерігати Полуничну повню — одну з найяскравіших астрономічних подій літа. Попри назву, супутник Землі не стане рожевим або червоним. Найбільше позитивних змін у цей період відчують представники земної стихії.

Цього разу повний Місяць проходитиме у знаку Козорога. Це означає, що головними темами стануть кар'єра, відповідальність, амбітні цілі та підбиття підсумків першої половини року. Про це пише Vogue.

Для яких знаків Зодіаку Полунична повня стане щасливим періодом

Козоріг

Для Козорогів ця повня може стати моментом заслуженої винагороди. Якщо останні місяці представники цього знака багато працювали, саме зараз вони можуть побачити перші результати своїх зусиль. Це сприятливий час для професійного зростання, важливих переговорів і ухвалення рішень, які визначатимуть подальший розвиток кар'єри.

Телець

Для Тельців Полуничний повний Місяць відкриє нові перспективи. За прогнозом, саме наприкінці червня можуть з'явитися цікаві пропозиції або можливості, про які ще недавно залишалося лише мріяти. Втім, успіх залежатиме від готовності діяти. Західні астрологи рекомендують не відкладати важливі рішення та сміливо виходити із зони комфорту.

Діва

На Дів чекає період творчого піднесення. Повня сприятиме новим ідеям, нестандартним рішенням і натхненню. Особливо це стосується людей творчих професій або тих, хто давно планував розпочати новий проєкт. Астрологи радять представникам цього знака більше довіряти власній інтуїції.

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