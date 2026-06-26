Клубничное полнолуние перевернет судьбы: какие три знака Зодиака 30 июня изменят свою жизнь к лучшему

Для некоторых этот период станет триумфальным

В ночь на 30 июня украинцы смогут наблюдать Клубничное полнолуние — одно из самых ярких астрономических событий лета. Несмотря на название, спутник Земли не станет розовым или красным. Больше всего положительных изменений в этот период ощутят представители земной стихии.

На этот раз полная Луна будет проходить в знаке Козорога. Это означает, что главными темами станут карьера, ответственность, амбициозные цели и подведение итогов первой половины года. Об этом пишет Vogue.

Для каких знаков Зодиака Клубничное полнолуние станет счастливым периодом

Козерог

Для Козерогов это полнолуние может стать моментом заслуженного вознаграждения. Если в последние месяцы представители этого знака много работали, именно сейчас они могут увидеть первые результаты своих усилий. Это благоприятное время для профессионального роста, важных переговоров и принятия решений, определяющих дальнейшее развитие карьеры.

Телец

Для Тельцов Клубничная полная Луна откроет новые перспективы. По прогнозу, именно в конце июня могут появиться интересные предложения или возможности, о которых еще недавно оставалось только мечтать. Впрочем, успех будет зависеть от готовности действовать. Западные астрологи рекомендуют не откладывать важные решения и выходить из зоны комфорта.

Дева

Дев ждет период творческого подъема. Полнолуние будет способствовать новым идеям, нестандартным решениям и вдохновению. Особенно это касается людей творческих профессий или давно планировавших начать новый проект. Астрологи советуют представителям этого знака больше доверять собственной интуиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам китайского гороскопа посчастливится влюбиться в июле 2026 года. Они забудут об уединении.