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Лід псує напої в спеку: як охолодити їх без зайвої води

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Лимонад
Лимонад. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Щоб напій залишався холодним довше, до нього потрібно додавати більше льоду, але це ж і псує його смак

У сильну спеку для охолодження напоїв найчастіше використовується лід. Але всупереч очікуванню, кубики льоду швидко тануть, через що сік, лимонад або кава втрачають насиченість і стають розбавленими.

Професійні бармени знають про цю проблему і використовують способи охолодження напоїв, які не розмивають смак. Про це писало видання Organic Authority, яке зібрало альтернативи льоду, які допомагають зберегти смак напою.

Чому лід псує смак

Кубик льоду — це просто заморожена вода, і чим довше він перебуває в теплому напої, тим швидше тане. Кожна крапля талої води розбавляє напій, будь то міцна кава, солодкий лимонад чи домашній компот. У спеку процес іде особливо швидко. Різниця температур між напоєм, повітрям і льодом змушує кубики танути буквально на очах. В результаті вже через 10–15 хвилин смак стає помітно слабшим, а у деяких напоїв втрачається і консистенція.

Як охолодити напій та не зіпсувати його смак

Охолоджуйте посуд заздалегідь. Заздалегідь поставте склянки, келихи або чашки в холодильник чи морозилку хоча б на 20–30 хвилин. Холодне скло уповільнює нагрівання напою. У такому разі потрібно менше льоду, а отже, напій буде не сильно розбавленим.

Багаторазові кубики. Кубики з нержавіючої сталі або харчового пластику не тануть взагалі. Їх кладуть у морозилку на кілька годин, а потім використовують як звичайний лід. Они охолоджують напій, але не змінюють його смак і консистенцію. Це особливо зручно для міцних напоїв та кави, де важлива саме концентрація смаку.

Чим охолодити напої у спеку замість льоду
Заморожена полуниця охолодить напій, але не розбавить його. Фото: Magnific

Заморожуйте сам напій. Найуніверсальніший лайфхак — перетворити частину напою на кубики льоду. Розлийте сік, чай або лимонад у формочки для льоду і заморозьте. Коли такі кубики почнуть танути, вони не розбавлять напій водою, а навіть посилять його смак. Спосіб добре працює з домашнім лимонадом, морсом, чаєм і навіть кавою.

Використовуйте заморожені фрукти замість льоду. Виноград, малина, чорниця, полуниця або часточки манго охолоджують напій не гірше за лід, але при цьому тануть набагато повільніше і додають природного смаку та аромату. Це ідеальне рішення для води, домашніх лимонадів, напоїв на основі йогурту або білого вина. Заморожені ягоди та фрукти служать одночасно і охолодженням, і окрасою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як охолонути в спеку за допомогою капців.

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#Спека #Напої #Охолодження #Лайфхак