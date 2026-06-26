Лед портит напитки в жару: как охладить их без лишней воды

Чтобы напиток оставался холодным дольше, в него нужно добавлять больше льда, но это же и портит его вкус

В сильную жару для охлаждения напитков чаще всего используется лед. Но вопреки ожиданию, кубики льда быстро тают, из-за чего сок, лимонад или кофе теряют насыщенность и становятся разбавленными.

Профессиональные бармены знают об этой проблеме и используют способы охлаждения напитков, которые не размывают вкус. Об этом писало издание Organic Authority, которое собрало альтернативы льду, помогающие сохранить вкус напитка.

Почему лед портит вкус

Кубик льда — это просто замороженная вода, и чем дольше он находится в теплом напитке, тем быстрее тает. Каждая капля талой воды разбавляет напиток, будь то крепкий кофе, сладкий лимонад или домашний компот. В жару процесс идет особенно быстро. Разница температур между напитком, воздухом и льдом заставляет кубики таять буквально на глазах. В результате уже через 10–15 минут вкус становится заметно слабее, а у некоторых напитков теряется и консистенция.

Как охладить напиток и не испортить его вкус

Охлаждайте посуду заранее. Заранее поставьте стаканы, бокалы или чашки в холодильник или морозилку хотя бы на 20–30 минут. Холодное стекло замедляет нагрев напитка. В таком случае требуется меньше льда, а значит, напиток будет не сильно разбавленный.

Многоразовые кубики. Кубики из нержавеющей стали или пищевого пластика не тают вообще. Их кладут в морозилку на несколько часов, а затем используют как обычный лед. Они охлаждают напиток, но не меняют его вкус и консистенцию. Это особенно удобно для крепких напитков и кофе, где важна именно концентрация вкуса.

Замороженная клубника охладит напиток, но не разбавит его. Фото: Magnific

Замораживайте сам напиток. Самый универсальный лайфхак — превратить часть напитка в кубики льда. Разлейте сок, чай или лимонад в формочки для льда и заморозьте. Когда такие кубики начнут таять, они не разбавят напиток водой, а даже усилят его вкус. Способ хорошо работает с домашним лимонадом, морсом, чаем и даже кофе.

Используйте замороженные фрукты вместо льда. Виноград, малина, черника, клубника или дольки манго охлаждают напиток не хуже льда, но при этом тают намного медленнее и добавляют естественный вкус и аромат. Это идеальное решение для воды, домашних лимонадов, напитков на основе йогурта или белого вина. Замороженные ягоды и фрукты служат одновременно и охлаждением, и украшением.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как охладиться в жару с помощью тапочек.