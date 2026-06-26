Серйозно ризикуєте: топ-5 продуктів, які не можна купувати у спеку

Навіть свіжий на вигляд товар може становити загрозу

У період літньої спеки розмноження бактерій скорочує термін зберігання багатьох продуктів. Тому рекомендується особливо уважно підходити до вибору покупок, а від деяких і зовсім краще відмовитися, навіть якщо візуально вони виглядають свіжими.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про п’ять продуктів, які влітку є небезпечними для здоров’я, оскільки можуть зберігатися поза холодильником зовсім невелику кількість часу.

Готові салати з майонезом

У кулінарії часто продають охолоджені салати "Олів’є", "Оселедець під шубою", "Крабовий" та інші. Усі вони вже заправлені майонезом. Слід пам’ятати, що такі салати вкрай швидко псуються при високій температурі. Якщо холодильне обладнання працює з перебоями або салат довго перебував поза холодильником, зростає ризик харчового отруєння.

Олів’є. Фото: Freepik

М’ясо та шашлик у маринаді

Маринад не захищає м’ясо від мікробів. Якщо продукт зберігався з порушенням температурного режиму, у ньому можуть активно розмножуватися небезпечні мікроорганізми. При цьому довго зберігати його без холодильника не можна, щоб це не обернулося отруєнням.

Шашлик у маринаді. Фото: Freepik

Риба та морепродукти

Свіжа риба — один з продуктів, що найбільш швидко псуються. У літню спеку неправильне зберігання риби може також призвести до розвитку бактерій та накопичення токсинів. Перед покупкою обов’язково потрібно звернути увагу на запах, зовнішній вигляд та умови зберігання.

Риба. Фото: Freepik

Молочні продукти

Особливо чутливі до високих температур є такі продукти як молоко, сир, сметана та м’які сири. Навіть короткочасне порушення холодового ланцюга може призвести до їх псування. При покупці завжди варто дивитися на термін придатності та температуру у холодильнику в магазині.

Молочні продукти. Фото: Freepik

Кремові торти та тістечка

Десерти із заварним, вершковим або сирним кремом належать до продуктів підвищеного ризику. У спеку вони буквально стають сприятливим середовищем для розмноження бактерій. Їх рекомендують купувати тільки в магазинах, де дотримано правильного температурного режиму в холодильнику і якнайшвидше принести смаколик додому.

Кремові торти та тістечка. Фото: Freepik

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зберегти їжу свіжою під час тривалих відключень світла.