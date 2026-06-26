На березі було не проштовхнутися: як раніше виглядав один із найпопулярніших пляжів Дніпра

Це місце завжди користувалося популярністю

Монастирський острів — одне з найвпізнаваніших місць відпочинку в Дніпрі. Сюди ходять гуляти, кататися на велосипеді, зустрічати світанок і, звісно, купатися. Пляжна історія цього місця налічує майже століття, а сам острів за цей час встиг кілька разів змінити назву і буквально вирости в розмірах.

Старі фотографії, які опублікували у групі "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ" у Facebook, нагадують, яким міський пляж був кілька десятиліть тому і показують, що це місце завжди приваблювало людей.

Монастирський острів розташований у центральній частині міста на річці Дніпро. Перша згадка про нього датується 1492 роком. У 1889 році острів придбав купець Іван Богомолов, який побудував тут дачу і розбив сад. Після його смерті територія перейшла місту. До середини ХХ століття острів мав назву Богомоловський, а згодом — Комсомольський. У ті роки сюди діставалися переважно човнами, а берегова лінія вже тоді використовувалася для купання та відпочинку біля води.

На одній із фотографій помітні опори Мерефо-Херсонського мосту, відкритого 21 грудня 1931 року. Це дозволяє датувати знімок кінцем 1920-х років.

Пляж наприкінці 1920-х років

У роки Другої світової війни про відпочинок на острові, звісно, не йшлося.

Пляж на Монастирському острові, 1953 рік. Фото із приватної колекції Г.А.Цапова.

Після війни острів перейменували на Комсомольський, і в 1950-х у місті почався масштабний розвиток пляжних зон. Затвердили генеральний план розвитку Дніпра, на острів звели пішохідний міст, а в 1968 році відкрили нову канатну дорогу.

Пляж на Монастирському острові, 1976 рік. Автор фото Юрій Биковський

У радянський час інфраструктура залишалася доволі простою: навіси від сонця, кабінки для перевдягання, доріжки до води. Навколо пляжу можна було прогулятися через парк, зазирнути до кафе або покататися на атракціонах, але сам берег зберігав відкритий, майже курортний характер без зайвої розкоші, але з незмінною популярністю серед містян.