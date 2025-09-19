У Дніпрі про цей пляж багато хто не знає: що було на місці "Паруса" до початку його будівництва

Пляж на березі Дніпра був дуже популярним

Готель "Парус" у Дніпрі так і не був введений в експлуатацію, хоча його будівництво розпочалося ще у 1975 році. Недобудована 32-поверхова будівля на набережній стала впізнаваним символом міста. Але мало хто пам’ятає, що до появи цього бетонного гіганта на його місці знаходився популярний міський пляж.

Майданчик під майбутній готель почали готувати на початку 1970-х. Для укріплення берега тут намили пісок, і перш ніж почалися будівельні роботи, на цьому місці утворилася простора піщана ділянка. Вона швидко перетворилася на стихійний пляж, який мешканці міста обирали для відпочинку. Люди приходили сюди купатися у Дніпрі, засмагати та проводити літні дні біля води.

Піщаний пляж на березі Дніпра називали "Каракуми"

Пляж отримав неофіційну назву "Каракуми" — через піщані гірки, на яких особливо любили грати діти. Серед місцевих він також був відомий як "собачий пляж". Дніпряни згадують, що школярі після уроків бігли сюди скупатися, а влітку на воді біля берега стояли кораблі "Дитячої флотилії". На цих суднах проходили практику юні вихованці, поки пізніше їхня база не перемістилася на Червоний Камінь.

Початок будівництва готелю "Парус" у Дніпрі

У 1972 році розпочалася розробка проєкту готелю "Парус", а вже у 1975-му стартувало будівництво. З цього моменту пляж перестав існувати, поступившись місцем будівництву, яке так і не було завершене.

