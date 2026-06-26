На берегу было не протолкнуться: как раньше выглядел один из самых популярных пляжей Днепра

Это место всегда пользовалось популярностью

Монастырский остров — одно из самых узнаваемых мест отдыха в Днепре. Сюда ходят гулять, кататься на велосипеде, встречать рассвет и, конечно, купаться. Пляжная история этого места насчитывает почти столетие, а сам остров за это время успел несколько раз поменять название и буквально вырасти в размерах.

Старые фотографии, которые опубликовали в группе "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск" в Facebook, напоминают, каким городской пляж был несколько десятилетий назад и показывают, что это место всегда притягивало людей.

Монастырский остров расположен в центральной части города на реке Днепр. Первое упоминание о нем относится к 1492 году. В 1889 году остров приобрел купец Иван Богомолов, который построил здесь дачу и разбил сад. После его смерти территория перешла городу. До середины ХХ века остров носил название Богомоловский, а позже — Комсомольский. В те годы сюда добирались в основном на лодках, а береговая линия уже тогда использовалась для купания и отдыха у воды.

На одной из фотографий заметны опоры Мерефо-Херсонского моста, открытого 21 декабря 1931 года. Это позволяет датировать снимок концом 1920-х годов.

Пляж в конце 1920-х годов

В годы Второй мировой войны об отдыхе на острове, конечно, речи не было.

Пляж на Монастырском острове, 1953 год. Фото из частной коллекции Г.А.Цапова.

После войны остров переименовали в Комсомольский, и в 1950-х в городе началось масштабное развитие пляжных зон. Утвердили генеральный план развития Днепра, на остров возвели пешеходный мост, а в 1968 году открыли новую канатную дорогу.

Пляж на Монастырском острове, 1976 год. Автор фото Юрий Быковский

В советское время инфраструктура оставалась довольно простой: навесы от солнца, кабинки для переодевания, дорожки к воде. Вокруг пляжа можно было прогуляться через парк, заглянуть в кафе или покататься на аттракционах, но сам берег сохранял открытый, почти курортный характер без лишней роскоши, но с неизменной популярностью у горожан.