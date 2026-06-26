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На берегу было не протолкнуться: как раньше выглядел один из самых популярных пляжей Днепра

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Монастырский остров Новость обновлена 26 июня 2026, 23:10
Монастырский остров. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это место всегда пользовалось популярностью

Монастырский остров — одно из самых узнаваемых мест отдыха в Днепре. Сюда ходят гулять, кататься на велосипеде, встречать рассвет и, конечно, купаться. Пляжная история этого места насчитывает почти столетие, а сам остров за это время успел несколько раз поменять название и буквально вырасти в размерах.

Старые фотографии, которые опубликовали в группе "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск" в Facebook, напоминают, каким городской пляж был несколько десятилетий назад и показывают, что это место всегда притягивало людей.

Монастырский остров расположен в центральной части города на реке Днепр. Первое упоминание о нем относится к 1492 году. В 1889 году остров приобрел купец Иван Богомолов, который построил здесь дачу и разбил сад. После его смерти территория перешла городу. До середины ХХ века остров носил название Богомоловский, а позже — Комсомольский. В те годы сюда добирались в основном на лодках, а береговая линия уже тогда использовалась для купания и отдыха у воды.

На одной из фотографий заметны опоры Мерефо-Херсонского моста, открытого 21 декабря 1931 года. Это позволяет датировать снимок концом 1920-х годов.

Пляжи Днепра - отдых на Монастырском острове старые фото
Пляж в конце 1920-х годов

В годы Второй мировой войны об отдыхе на острове, конечно, речи не было.

Пляж на Монастырском острове
Пляж на Монастырском острове, 1953 год. Фото из частной коллекции Г.А.Цапова.

После войны остров переименовали в Комсомольский, и в 1950-х в городе началось масштабное развитие пляжных зон. Утвердили генеральный план развития Днепра, на остров возвели пешеходный мост, а в 1968 году открыли новую канатную дорогу.

Пляж в Днепре на Монастырском острове
Пляж на Монастырском острове, 1976 год. Автор фото Юрий Быковский

В советское время инфраструктура оставалась довольно простой: навесы от солнца, кабинки для переодевания, дорожки к воде. Вокруг пляжа можно было прогуляться через парк, заглянуть в кафе или покататься на аттракционах, но сам берег сохранял открытый, почти курортный характер без лишней роскоши, но с неизменной популярностью у горожан.

Теги:
#Пляжи #Днепр #Ретро #Старые фото #Монастырский остров