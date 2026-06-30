Гороскоп на 1 липня: Близнюкам — корисне знайомство, Овнам — вирішення складних завдань

День обіцяє бути цікавим

Завтрашній день обіцяє бути насиченим подіями та новими можливостями. Одним знакам Зодіаку зірки радять проявити ініціативу, іншим — не поспішати з висновками та прислухатися до інтуїції, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Завтра ви відчуєте приплив енергії, який допоможе впоратися навіть із найскладнішими завданнями. Не бійтеся брати на себе відповідальність – ваші ідеї отримають підтримку. Вечір краще присвятити відпочинку та спілкуванню з близькими.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День буде сприятливим для фінансових питань та покупок. Можлива цікава пропозиція, яка в майбутньому принесе додатковий дохід. В особистому житті проявіть терпіння — відверта розмова допоможе уникнути непорозумінь.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

На вас чекає активний день, наповнений зустрічами та новинами. Не виключено, що несподіване знайомство виявиться корисним у майбутньому. Будьте відкриті до нових ідей і не втрачайте нагоди проявити себе.

Рак (21 червня — 22 липня)

Завтра варто звернути увагу на свій емоційний стан. Не дозволяйте дрібним неприємностям зіпсувати настрій. День підходить для домашніх справ, сімейних зустрічей та планування найближчого майбутнього.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Ваша чарівність і впевненість допоможуть досягти бажаного. Це вдалий момент для переговорів, презентацій та будь-яких справ, де важливо справити враження. Увечері можливий приємний сюрприз від коханої людини.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Зірки радять зосередитись на деталях. Уважність допоможе уникнути помилок та завершити важливі справи раніше терміну. Не виключені добрі новини, пов’язані з роботою чи фінансами.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Завтра перед вами можуть відкритися нові перспективи. Не бійтеся приймати нестандартні рішення — вони виявляться вдалими. День також підходить для романтичних зустрічей та відновлення старих зв’язків.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Зберігайте спокій навіть у напружених ситуаціях. Ваше вміння контролювати емоції допоможе вийти переможцем із будь-якої суперечки. У другій половині дня можливі приємні фінансові новини.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День ідеально підходить для подорожей, навчання та розширення кола спілкування. Вас можуть надихнути нові ідеї чи цікаві люди. Не відкладайте плани – дійте рішуче.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Завтра ваші зусилля почнуть давати перші результати. Це гарний час для вирішення робочих питань та довгострокового планування. Не забувайте шукати час для відпочинку, щоб зберегти сили.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Можливі несподівані події, які змусять змінити плани. Не сприймайте це як проблему — зміни виявляться на краще. Вечір подарує можливість приємно провести час у колі друзів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Інтуїція стане вашим основним помічником. Прислухайтеся до внутрішнього голосу під час прийняття важливих рішень. День сприятливий для творчості, спокійної роботи та спілкування з людьми, які вас надихають.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.