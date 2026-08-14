Бронювання чи відстрочка: у чому полягає принципова різниця для військовозобов'язаних

У Міноборони дали розʼяснення

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Під час мобілізації військовозобов'язані можуть тимчасово не підлягати призову як через відстрочку, так і завдяки бронюванню. Результат у цих випадках фактично однаковий, однак підстави, порядок оформлення та строки дії суттєво відрізняються.

У Міністерстві оборони України розповіли, у чому різниця між відстрочкою та бронюванням, хто їх оформлює та як довго вони діють.

Через що надають

Відстрочка — це право конкретного військовозобов'язаного, яке виникає через його особисті обставини або статус. Вичерпний перелік підстав визначений статтею 23 Закону України №3543-XII.

Серед них, зокрема, сімейні обставини — наприклад, утримання трьох і більше дітей, стан здоров'я, навчання за денною формою та низка інших передбачених законом випадків.

Бронювання також є різновидом відстрочки, однак підставою для нього є не особисті обставини людини, а її професійна діяльність.

Забронювати можуть працівників підприємств, установ та організацій, які визнані критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил та інших військових формувань або для функціонування економіки.

Бронювання регулюється статтею 25 Закону №3543-XII та постановою Кабміну №76.

Хто ініціює оформлення

У випадку зі звичайною відстрочкою ініціатором є сам військовозобов'язаний. Це його особисте право, тому саме громадянин має подбати про його реалізацію.

З бронюванням ситуація протилежна. Самостійно подати себе на бронювання працівник не може. Це робить роботодавець.

Керівник критично важливого підприємства, установи чи організації або уповноважена ним особа подає працівників на бронювання через портал "Дія".

Різниця між відстрочкою та бронюванням. Інфографіка: Міноборони

Де оформлюють

Відстрочку для категорій, доступних онлайн, можна оформити через застосунок "Резерв+". Також заяву можна подати через будь-який Центр надання адміністративних послуг.

При цьому ТЦК та СП більше не приймають від громадян заяви на оформлення та продовження відстрочки.

Бронювання оформлюється роботодавцем в електронному вигляді через портал "Дія".

Скільки діє

Відстрочка діє протягом часу, коли зберігається підстава для її отримання. При цьому понад 90% відстрочок зараз продовжуються автоматично — людині не потрібно повторно подавати заяву чи приносити довідки.

Система перевіряє інформацію у державних реєстрах, після чого актуальні дані автоматично відображаються в електронному військово-обліковому документі. Такий механізм наразі працює для 22 категорій відстрочок.

Якщо підтвердити підставу автоматично неможливо і дані необхідно оновити особисто, заяву на продовження можна подати через ЦНАП.

Бронювання працівників критично важливих підприємств може діяти до 12 місяців. Після завершення цього строку процедуру необхідно проходити повторно.

Таким чином, головна відмінність досить проста: відстрочка залежить від особистих обставин військовозобов'язаного, а бронювання — від його роботи та статусу роботодавця. Відстрочку людина оформлює для себе сама, тоді як бронювання може ініціювати лише роботодавець.

Раніше в Україні запропонували скасувати бронювання у відомих особистостей. "Телеграф" розповів, хто у списку.