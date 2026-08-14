В Україні пропонують забронювати ще одну категорію чоловіків: таких важко замінити

Авторка петиції вважає, що втрата такого фахівця впливає на майбутнє України

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Українці звертаються до Кабінету міністрів із проханням про відстрочку для однієї категорії лікарів — педіатрів. Авторка звернення Анна Вільчинська наголошує, на навчання одно лікаря неонатолога, педіатра, хірурга чи реаніматолога для дітей держава витрачає від 8 до 11 років. Втрата такого фахівця незамінна.

Відповідну петицію вона зареєструвала на сайті Кабміну. Вимагають безумовного права на відстрочку від мобілізації та звільнення з військової служби для дитячих лікарів усіх спеціальностей незалежно від форми власності медичного закладу чи підпорядкування. При цьому є обов'язкова умова — вони мають працювати не менше ніж на 0,75 ставки.

Скриншот петиції про відстрочку для лікарів з сайту Кабміну

"Мобілізація дитячих лікарів ставить під загрозу фізичне виживання підростаючого покоління", — наголошує авторка. Вона каже, що через стрес від війни у дітей, які живуть в Україні, зросла кількість хвороб, а мобілізація дитячих лікарів позбавляє малечу права на своєчасну та якісну меддопомогу.

Специфіка дитячого організму, анатомо-фізіологічні особливості дітей різного віку, починаючи від глибоко недоношених немовлят і закінчуючи підлітками, кардинально відрізняються від дорослої медицини. Лікар загальної практики або дорослий хірург не може повноцінно замінити дитячого реаніматолога чи педіатра без ризику для життя дитини. Анна Вільчинська, авторка петиції

Зауважимо, петицію на сайті Кабміну може подати будь-хто. Щоб її розглянули — потрібно за трохи більше ніж 90 днів зібрати 25 тисяч підписів. У цієї петиції наразі недостатньо підписантів, проте в запасі ще 90 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відстрочку пропонують надати для адвокатів. На думку автора мобілізація адвокатів порушує права обвинувачених на захист.